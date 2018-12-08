Fransadaki Sarı Yeleklilerin eyleminde Gezi Parkı izleri

Fransa'daki Sarı Yelekliler'in eyleminde Gezi Parkı izleri
Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler'in eylemleri kısa sürede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetim şekline karşı ve hükümetin diğer reform paketlerini de kapsayan daha genel bir tepkiye dönüştü. Nitekim, zamların askıya alınması ve ardından tamamen iptal edilmesi öfkeyi dindirmedi. Sarı Yelekliler'in prostestoları Türkiye'nin yakın dönemde tanıklık ettiği Gezi Parkı eylemlerinden izler taşıyor. İşte o karelerden bazıları...
DURAN AYI
Champ-Elysee meydanı yoğun güvenlik önlemleriyle kuşatıldı ancak "Sarı Yelekliler" kanadında eylemler için hazırlıklar devam ediyor.
Göstericiler polislerin arasından meydana gelirken, eylemin yeni bir sembolü daha ortaya çıktı. Elinde oyuncak ayı, sırtında Fransız bayrağı ile alana gelen bir gösterici dakikalar boyunca hareketsiz bir biçimde polislerin karşısında elini kaldırarak bekledi.
DURAN KADIN
Gezi'de, Duran Adam ve Kırmızılı Kadın adı altında provokasyonları pohpohlayan, arka çıkan Fransızların başına Duran Kadın geldi.
Göstericilerden biri Champ-Elysee meydanında polisleri ve hükümeti protesto ederken, alandan ayrılmayı reddeden kadın, panzerin önüne oturdu. Duran Kadın lakabı takılan gösterici eylemlerin yeni sembolü oldu.