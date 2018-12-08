Fransadaki Sarı Yeleklilerin eyleminde Gezi Parkı izleri

Fransa'daki Sarı Yelekliler'in eyleminde Gezi Parkı izleri

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler'in eylemleri kısa sürede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetim şekline karşı ve hükümetin diğer reform paketlerini de kapsayan daha genel bir tepkiye dönüştü. Nitekim, zamların askıya alınması ve ardından tamamen iptal edilmesi öfkeyi dindirmedi. Sarı Yelekliler'in prostestoları Türkiye'nin yakın dönemde tanıklık ettiği Gezi Parkı eylemlerinden izler taşıyor. İşte o karelerden bazıları...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 14:06:16 Güncelleme: 14:14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





