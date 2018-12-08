Pariste hayat durdu! Gösteriler sürüyor

Paris'te hayat durdu! Gösteriler sürüyor
Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yelekliler"in gösterileri başladı. Paris'te her yer kapalı. Gösterilerde polisin şu ana kadar 354 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Polisin alana gelen göstericilere biber gazıyla müdahalesi sürüyor. Paris'te sokaklar savaş alanına döndü...
8 Aralık 2018 Cumartesi, 13:04:01 Güncelleme: 13:08:00
Fransız basınında yer alan haberlere göre, "sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.
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"Sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.
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