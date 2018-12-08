Paris'te hayat durdu! Gösteriler sürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yelekliler"in gösterileri başladı. Paris'te her yer kapalı. Gösterilerde polisin şu ana kadar 354 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Polisin alana gelen göstericilere biber gazıyla müdahalesi sürüyor. Paris'te sokaklar savaş alanına döndü...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 13:04:01 Güncelleme: 13:08:00
Pariste hayat durdu! Gösteriler sürüyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre, "sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.

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Pariste hayat durdu! Gösteriler sürüyor

"Sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Pariste hayat durdu! Gösteriler sürüyor


Ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

Pariste hayat durdu! Gösteriler sürüyor

Eylemciler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin veriyor.

Pariste hayat durdu! Gösteriler sürüyor


"Sarı yelekliler"in Paris'te düzenleyeceği gösteriler sürerken polisin 354 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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