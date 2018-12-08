Dünden bugüne Renkli Darbeler | Fransa ve Belçikada neler oluyor?

Dünden bugüne 'Renkli Darbeler' | Fransa ve Belçika'da neler oluyor?
Fransa ve Belçika, Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri ile sarsılıyor. Sivil görünümlü STK'lar aracılığı ile Soros ve onun uzantıları tarafından yönetilen bu gösteriler, ABD ve küresel sermayenin yeni "soğuk savaş" yöntemi olarak dikkat çekiyor. İşte dünden bugüne Renkli Darbeler tarihi...
8 Aralık 2018 Cumartesi, 14:20:52 Güncelleme: 14:49:10
Diğer ülkelerde sahnelenen bu olaylar 2013 yılında Türkiye'de de Gezi Parkı'nda görüldü. Otpor lideri Ivan Maroviç, Gezi olaylarına zemin hazırlamak için 2012 yılında Türkiye'ye geldi. Sosyal medya üzerinden insanlar sahte görsellerle ve kurgu haberlerle kışkırtıldı. Twitter'da oluşturulan #occupyturkey etiketiyle insanlar sokaklara çağrıldı. Duran Adam, Kırmızılı Kadın gibi semboller yaratılmaya çalışıldı. Ancak tüm bunlara rağmen Renkli Darbe girişimi Türkiye'de başarısız oldu.
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