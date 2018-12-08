Dünden bugüne 'Renkli Darbeler' | Fransa ve Belçika'da neler oluyor?

Fransa ve Belçika, Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri ile sarsılıyor. Sivil görünümlü STK'lar aracılığı ile Soros ve onun uzantıları tarafından yönetilen bu gösteriler, ABD ve küresel sermayenin yeni "soğuk savaş" yöntemi olarak dikkat çekiyor. İşte dünden bugüne Renkli Darbeler tarihi...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 14:20:52 Güncelleme: 14:49:10
Dünden bugüne Renkli Darbeler | Fransa ve Belçikada neler oluyor?

Yıllar önce silah kullanılarak yapılan ABD ve küresel finans aktörleri tarafından kurgulanan darbeler, günümüzde şekilde değiştirdi. Şiddete başvurmadan ve silah kullanmadan siyasi iktidarı değiştirmek için düzenlenen 'Renkli Darbeler' son günlerde Avrupa'yı etkisi altına aldı.

Dünden bugüne Renkli Darbeler | Fransa ve Belçikada neler oluyor?

Özellikle Soros ve kontrolündeki vakıflar aracılığı ile finanse edilen gösterilerin en önemli örnekleri olarak; Sırbistan, Ukrayna, Arap Baharı, Gezi Parkı olayları dikkat çekmekte.

Dünden bugüne Renkli Darbeler | Fransa ve Belçikada neler oluyor?

Bu yöntemle kurgulanan darbe girişimlerini sembolleştirmek ve insanların hafızasına kazıyacak isimler bulmak için özellikle renkler ve özellikle seçilen semboller kullanılır.

Dünden bugüne Renkli Darbeler | Fransa ve Belçikada neler oluyor?

Direniş olarak isimlendirilen bu darbe girişimlerinin en önemlilerinden biri de Sırbistan'da yaşanmıştır. Soros tarafından da desteklenen bu direnişlerin en büyük amacı seçilmiş hükümetleri devirmektir.

Dünden bugüne Renkli Darbeler | Fransa ve Belçikada neler oluyor?

Diğer ülkelerde sahnelenen bu olaylar 2013 yılında Türkiye'de de Gezi Parkı'nda görüldü. Otpor lideri Ivan Maroviç, Gezi olaylarına zemin hazırlamak için 2012 yılında Türkiye'ye geldi. Sosyal medya üzerinden insanlar sahte görsellerle ve kurgu haberlerle kışkırtıldı. Twitter'da oluşturulan #occupyturkey etiketiyle insanlar sokaklara çağrıldı. Duran Adam, Kırmızılı Kadın gibi semboller yaratılmaya çalışıldı. Ancak tüm bunlara rağmen Renkli Darbe girişimi Türkiye'de başarısız oldu.

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