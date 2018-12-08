Dünden bugüne Renkli Darbeler | Fransa ve Belçikada neler oluyor?

Diğer ülkelerde sahnelenen bu olaylar 2013 yılında Türkiye'de de Gezi Parkı'nda görüldü. Otpor lideri Ivan Maroviç, Gezi olaylarına zemin hazırlamak için 2012 yılında Türkiye'ye geldi. Sosyal medya üzerinden insanlar sahte görsellerle ve kurgu haberlerle kışkırtıldı. Twitter'da oluşturulan #occupyturkey etiketiyle insanlar sokaklara çağrıldı. Duran Adam, Kırmızılı Kadın gibi semboller yaratılmaya çalışıldı. Ancak tüm bunlara rağmen Renkli Darbe girişimi Türkiye'de başarısız oldu.