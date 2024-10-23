Epstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates’ten Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağış

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, Demokratların adayı Kamala Harris'e 50 milyon dolar bağış yaptığını duyurdu. Bill Gates'in pedofili ağını yöneten sapkın Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi bilinirken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen milyarder Elon Musk'tan ise flaş bir iddia geldi. Musk seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi pek çok suçla yargılanan Diddy, Epstein ve Kamala Harris arasında bir bağ olduğunu belirtti. İşte, tüm detaylar...