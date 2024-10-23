Epstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates’ten Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağış

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, Demokratların adayı Kamala Harris'e 50 milyon dolar bağış yaptığını duyurdu. Bill Gates'in pedofili ağını yöneten sapkın Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi bilinirken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen milyarder Elon Musk'tan ise flaş bir iddia geldi. Musk seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi pek çok suçla yargılanan Diddy, Epstein ve Kamala Harris arasında bir bağ olduğunu belirtti. İşte, tüm detaylar...
ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine 15 günden az bir süre kalırken dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, Demokratların adayı Kamala Harris'e 50 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu duyurdu.
BILL GATES İLE JEFFREY EPSTEIN BAĞI
Bill Gates'in pedofili ağını yöneten Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi biliniyor. Daha önce Harris'e verilen büyük desteğin "Epstein listesi" ile alakalı oldığunu söyleyen X ve Tesla'nın CEO'su milyarder Elon Musk bu kez ise Epstein ile Diddy'nin sapkın partilerine katılan isimlerin ortak paydalarının Harris'e yönelik destek olduğunu belirtti.
EPSTEIN VE DIDDY LİSTELERİNİN ORTAK PAYDASI HARRIS
Retweetlediği paylaşımda Musk Epstein ve Diddy'nin davetli listelerinin ortak noktasının Kamala Harris'e yönelik destek olduğu belirtiliyor.