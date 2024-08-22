Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in karanlık iş birliği! Biyografisinde tüm detaylar ortaya çıktı: O teklife hayır diyemedi

Pedofili zengin Jeffrey Epstein'ın Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates ile ilişkisinin detayları ortaya çıktı. İş dünyası yazarı Anupreeta Das, Gates'in biyografisini yazdığı kitapta iki ismin sır dolu ve güçlü bağlantısını analiz etti. Epstein'in Gates'e sunduğu cazip teklifler, Gates'in genç kızlara düşkünlüğü ve eşi ile ilişkisi, Epstein'in fuhuş ağı konusunda defalarca uyarı almasına rağmen ilişkilerini kesmeme sebebi ve ikili arasındaki tüm iş birlikleri tek tek aydınlandı. İşte, Jeffrey Epstein ile Bill Gates'in karanlık iş birliği…
Fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamaları ile gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein dosyası yeniden açıldı.
JEFFREY EPSTEIN İLE BILL GATES'İN KARANLIK İLİŞKİSİ
Pedofili zengin Jeffrey Epstein ile Microsoft'un kurucu ortağı dünyaca ünlü milyarder Bill Gates arasındaki ilişki uzun zamandır gizemini koruyordu. Gates'in yeni biyografisi cinsel suçlu Epstein ile ilişkilerini açıkça ortaya koydu.
GATES'E STAJYER YASAĞI: GENÇ KADINLARA İLGİ DUYUYORDU
İş dünyası yazarı Anupreeta Das, "teknoloji dehası" Gates'in kendisinden çok daha genç kadınlara ilgi duyduğunu hatta bu yüzden şirketinin, stajyerlerinin Gates ile yalnız kalmasını yasakladığını belirtti.