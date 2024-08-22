Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in karanlık iş birliği! Biyografisinde tüm detaylar ortaya çıktı: O teklife hayır diyemedi

Pedofili zengin Jeffrey Epstein'ın Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates ile ilişkisinin detayları ortaya çıktı. İş dünyası yazarı Anupreeta Das, Gates'in biyografisini yazdığı kitapta iki ismin sır dolu ve güçlü bağlantısını analiz etti. Epstein'in Gates'e sunduğu cazip teklifler, Gates'in genç kızlara düşkünlüğü ve eşi ile ilişkisi, Epstein'in fuhuş ağı konusunda defalarca uyarı almasına rağmen ilişkilerini kesmeme sebebi ve ikili arasındaki tüm iş birlikleri tek tek aydınlandı. İşte, Jeffrey Epstein ile Bill Gates'in karanlık iş birliği…