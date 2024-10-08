ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk’tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris’i destekliyor çünkü…

ABD başkanlık seçimine bir aydan kısa bir süre kala X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk 'tan gündeme damga vuracak bir açıklama geldi.

MİLYARDERLERİN EPSTEIN KORKUSU

Musk, Harris'e milyarderler tarafından verilen büyük desteğin "Epstein listesi" ile alakalı olduğunu söyledi.

Musk, Reid Hoffman ve Bill Gates gibi milyarderler de dahil olmak üzere dünyaca ünlü milyarderlerin Donald Trump'ın yaklaşan seçimleri kazanması durumunda bunun olası sonuçları konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Musk, "Kamala'nın bu kadar çok destek görmesinin bir nedeni Trump kazanırsa Epstein müşteri listesinin kamuoyuna açıklanacak olması olduğunu düşünüyorum" dedi.