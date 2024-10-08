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ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk’tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris’i destekliyor çünkü…

ABD başkanlık seçimine Epstein damga vurdu. Eski başkan ve Cumhriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a destek veren X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan seçime bir aydan kısa bir süre kala bomba bir iddia geldi. Musk, Harris'e milyarderler tarafından verilen büyük desteğin "Epstein listesi" ile alakalı olduğunu söyledi. İşte, fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamaları ile gündemden düşmeyen Epstein ile Demokratların başkan adayı Kamala Harris arasındaki bağ...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:33 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:44
ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk’tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris’i destekliyor çünkü…

ABD başkanlık seçimine bir aydan kısa bir süre kala X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan gündeme damga vuracak bir açıklama geldi.

ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk’tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris’i destekliyor çünkü…

ELON MUSK'TAN GÜNDEME DAMGA VURAN HARRIS İDDİASI

Musk dünyaca ünlü ABD'li sunucu Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e milyarderlerin büyük desteği hakkında konuştu.

ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk’tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris’i destekliyor çünkü…

MİLYARDERLERİN EPSTEIN KORKUSU

Musk, Harris'e milyarderler tarafından verilen büyük desteğin "Epstein listesi" ile alakalı olduğunu söyledi.

Musk, Reid Hoffman ve Bill Gates gibi milyarderler de dahil olmak üzere dünyaca ünlü milyarderlerin Donald Trump'ın yaklaşan seçimleri kazanması durumunda bunun olası sonuçları konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Musk, "Kamala'nın bu kadar çok destek görmesinin bir nedeni Trump kazanırsa Epstein müşteri listesinin kamuoyuna açıklanacak olması olduğunu düşünüyorum" dedi.

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