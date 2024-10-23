David Beckham’ın 60 milyon sterlinlik malikanesi ilk kez görüntülendi! Dokuz yatak odası, spa, özel sinema...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham yeni malikaneleri ile gündeme damga vurdu. David Beckham Miami'de bulunan 60 milyon sterlinlik evini 240 bin sterlinlik McLaren otomobiliyle teftiş ederken kameralara yansıdı. İşte, Beckhamların dokuz yatak odalı, özel sinemalı denize nazır malikanesinin görüntüleri...