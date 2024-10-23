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David Beckham’ın 60 milyon sterlinlik malikanesi ilk kez görüntülendi! Dokuz yatak odası, spa, özel sinema...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham yeni malikaneleri ile gündeme damga vurdu. David Beckham Miami'de bulunan 60 milyon sterlinlik evini 240 bin sterlinlik McLaren otomobiliyle teftiş ederken kameralara yansıdı. İşte, Beckhamların dokuz yatak odalı, özel sinemalı denize nazır malikanesinin görüntüleri...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:55
David Beckham’ın 60 milyon sterlinlik malikanesi ilk kez görüntülendi! Dokuz yatak odası, spa, özel sinema...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham Miami'de 60 milyon sterlinlik ev alarak dünya gündemine damga vurdu.

David Beckham’ın 60 milyon sterlinlik malikanesi ilk kez görüntülendi! Dokuz yatak odası, spa, özel sinema...

DAVID BECKHAM YENİ MALİKANESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

David Beckham yeni satın aldığı 60 milyon sterlin değerindeki Miami malikanesini 240 bin sterlinlik McLaren otomobiliyle teftiş ederken görüntülendi.

David Beckham’ın 60 milyon sterlinlik malikanesi ilk kez görüntülendi! Dokuz yatak odası, spa, özel sinema...

DOKUZ YATAK ODASI, ÖZEL SİNEMA…

2018'de inşa edilen ve Florida'da bulunan evde dokuz yatak odası, şef mutfağı, özel sinema, spor salonu, spa ve yüzme havuzu bulunduğu belirtiliyor.

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