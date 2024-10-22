İsrail'den Beyrut'un kalbine alçak saldırı! Yine sivilleri hedef aldılar: Dehşet veren görüntüler

Gazze'nin ardından Lübnan'ı da hedef alan işgalci İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor. Son olarak İsrail'ın Lübnan'ın güneyindeki Ghobeiry bölgesinde füzeyle vurduğu bina yerle bir oldu. Dehşet veren o anlar kameraya yansıdı...