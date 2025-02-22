Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

Tesla CEO'su ve ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk'ın oğlu X Æ A-Xii ile Beyaz Saray'da Donald Trump'a yaptığı ziyaret gündeme damga vurmaya devam ediyor.
BEYAZ SARAY'DA X TERÖRÜ
Oval Ofis'i babasıyla birlikte ziyaret eden X'in Trump'a "Kapat çeneni" diye fısıldadığı, ayrıca "Sayın Başkan çişim geldi" dediği iddia edilmişti.
BURNUNU KARIŞTIRIP TRUMP'IN MASASINA SİLMİŞTİ
Babası muhabirlerin sorularını cevaplarken küçük Musk ise burnunu karıştırıp parmağını Trump'ın masasına silerken kameraya yakalanmıştı.
TRUMP MASAYI DEĞİŞTİRDİ
X'in burnunu karıştırdığı ve Trump'ın masasına sürdüğü anlar gazetelere manşet olurken başkanın ikonik 145 yıllık masayı değiştirdiği iddia edildi.
"MİKROP DÜŞMANI"
Daha önce kendisini mikrop düşmanı olarak tanımlayan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Oval Ofis'in yeni masasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Değişikliğin burun karıştırma olayından dolayı mı getirildiği ise henüz bilinmiyor.
Trump paylaşımında "Bir Başkan, seçimden sonra, 7 masadan 1'ini seçme şansına sahip olur. Başkan George HW Bush ve diğerleri tarafından da kullanılan ve çok iyi bilinen bu masa, "C&O", Resolute Masası hafifçe yeniden cilalanırken geçici olarak Beyaz Saray'a yerleştirildi - çok önemli bir iş. Bu güzel, ancak geçici bir yedek!" ifadelerini kullandı.
KRALİÇE VICTORIA HEDİYE ETMİŞTİ
Resolute Masası, 1880 yılında Kraliçe Victoria'nın Başkan Rutherford B. Hayes'e "iyi niyet ve dostluk" göstergesi olarak verdiği bir hediyeydi. İngiliz gemisi HMS Resolute'un meşe keresteleri kullanılarak yapıldı.
Beyaz Saray'a göre bu masa Rutherford B. Hayes'ten bu yana Lyndon B. Johnson, Richard Nixon ve Gerald Ford (1964-1977) hariç tüm başkanlar tarafından kullanıldı. Resolute masasının ilk kez 1961 yılında Başkan John F. Kennedy'nin isteği üzerine Oval Ofis'te kullanıldığı biliniyor..