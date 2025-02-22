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Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk'ın oğlu X Æ A-Xii gündeme damga vurmaya devam ediyor. X'in babası ile Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'ın ofisine yaptığı ziyaret manşetlerden düşmemişti. Oval Ofis'te burnunu karıştırırken kameraya yansıyan X'in parmağını Trump'ın masasına sürdüğü görülmüştü. Trump'ın o masayı değiştirdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:02
Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

Tesla CEO'su ve ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk'ın oğlu X Æ A-Xii ile Beyaz Saray'da Donald Trump'a yaptığı ziyaret gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Elon Musk'ın oğlu X Oval Ofis'i birbirine kattı!

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

BEYAZ SARAY'DA X TERÖRÜ

Oval Ofis'i babasıyla birlikte ziyaret eden X'in Trump'a "Kapat çeneni" diye fısıldadığı, ayrıca "Sayın Başkan çişim geldi" dediği iddia edilmişti.

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü
Elon Musk'ın oğlu X Donald Trump'a "Çeneni kapat" mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

BURNUNU KARIŞTIRIP TRUMP'IN MASASINA SİLMİŞTİ

Babası muhabirlerin sorularını cevaplarken küçük Musk ise burnunu karıştırıp parmağını Trump'ın masasına silerken kameraya yakalanmıştı.

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu
Elon Musk'ın oğlu X Oval Ofis'i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

TRUMP MASAYI DEĞİŞTİRDİ

X'in burnunu karıştırdığı ve Trump'ın masasına sürdüğü anlar gazetelere manşet olurken başkanın ikonik 145 yıllık masayı değiştirdiği iddia edildi.

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

"MİKROP DÜŞMANI"

Daha önce kendisini mikrop düşmanı olarak tanımlayan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Oval Ofis'in yeni masasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

Değişikliğin burun karıştırma olayından dolayı mı getirildiği ise henüz bilinmiyor.

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

Trump paylaşımında "Bir Başkan, seçimden sonra, 7 masadan 1'ini seçme şansına sahip olur. Başkan George HW Bush ve diğerleri tarafından da kullanılan ve çok iyi bilinen bu masa, "C&O", Resolute Masası hafifçe yeniden cilalanırken geçici olarak Beyaz Saray'a yerleştirildi - çok önemli bir iş. Bu güzel, ancak geçici bir yedek!" ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

KRALİÇE VICTORIA HEDİYE ETMİŞTİ

Resolute Masası, 1880 yılında Kraliçe Victoria'nın Başkan Rutherford B. Hayes'e "iyi niyet ve dostluk" göstergesi olarak verdiği bir hediyeydi. İngiliz gemisi HMS Resolute'un meşe keresteleri kullanılarak yapıldı.

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

Beyaz Saray'a göre bu masa Rutherford B. Hayes'ten bu yana Lyndon B. Johnson, Richard Nixon ve Gerald Ford (1964-1977) hariç tüm başkanlar tarafından kullanıldı. Resolute masasının ilk kez 1961 yılında Başkan John F. Kennedy'nin isteği üzerine Oval Ofis'te kullanıldığı biliniyor..

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

İşte Elon Musk ve X'İn Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

İşte Elon Musk ve X'İn Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

İşte Elon Musk ve X'İn Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...