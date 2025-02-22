Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi

Değişikliğin burun karıştırma olayından dolayı mı getirildiği ise henüz bilinmiyor.

Trump paylaşımında "Bir Başkan, seçimden sonra, 7 masadan 1'ini seçme şansına sahip olur. Başkan George HW Bush ve diğerleri tarafından da kullanılan ve çok iyi bilinen bu masa, "C&O", Resolute Masası hafifçe yeniden cilalanırken geçici olarak Beyaz Saray'a yerleştirildi - çok önemli bir iş. Bu güzel, ancak geçici bir yedek!" ifadelerini kullandı.

KRALİÇE VICTORIA HEDİYE ETMİŞTİ Resolute Masası, 1880 yılında Kraliçe Victoria'nın Başkan Rutherford B. Hayes'e "iyi niyet ve dostluk" göstergesi olarak verdiği bir hediyeydi. İngiliz gemisi HMS Resolute'un meşe keresteleri kullanılarak yapıldı.

Beyaz Saray'a göre bu masa Rutherford B. Hayes'ten bu yana Lyndon B. Johnson, Richard Nixon ve Gerald Ford (1964-1977) hariç tüm başkanlar tarafından kullanıldı. Resolute masasının ilk kez 1961 yılında Başkan John F. Kennedy'nin isteği üzerine Oval Ofis'te kullanıldığı biliniyor..