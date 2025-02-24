Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada bulunuyor. Sol Parti ise oyunu bir önceki seçime göre 3,9 puan artırarak yüzde 8,8 oy oranını yakaladı.

FRİEDRİCH MERZ KİMDİR?

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Friedrich Merz, hızla koalisyon hükümeti kurmak istediğini söyledi. Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Merz'in siyasi kariyeri de oldukça merak edildi. Merz, 1955 yılında Batı Almanya'nın Brilon kentinde, Katolik muhafazakar değerlere bağlı, bölgede tanınan bir ailede doğdu. Babası yerel mahkemelerde görevli bir hakimdi. Friedrich Merz'in eşi Charlotte da bugün halen hakim olarak görev yapmakta. Merz, henüz okuldayken Hristiyan Demokratlar'a katıldı. Okuldan sonra askerlik yaptı. Daha sonra hukuk eğitimine devam etti ve 1981'de sınıf arkadaşı Charlotte Gass ile evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunuyor. Merz birkaç yıl avukat olarak çalıştı, ancak her zaman siyasete göz kırptı. 1989'da 33 yaşındayken Avrupa Parlamentosu'na seçildi. Merz, daha önce verdiği bir röportajda 2009'da Merkel ile girdiği mücadelenin ardından "biraz düşünmek için" milletvekilliğini bırakmaya karar verdiğini anlatmıştı.