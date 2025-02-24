Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı. Almanya Seçim Kurulu, genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı.
Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada bulunuyor. Sol Parti ise oyunu bir önceki seçime göre 3,9 puan artırarak yüzde 8,8 oy oranını yakaladı.
Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) bu seçimlerde yüzde 4,3 oy oranıyla, yüzde 5'lik barajın altında kaldı. İlk kez genel seçimlere katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi de yüzde 4,9 oy oranıyla barajı aşmayı kıl payı kaçırdı.
FRİEDRİCH MERZ KİMDİR?
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Friedrich Merz, hızla koalisyon hükümeti kurmak istediğini söyledi. Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Merz'in siyasi kariyeri de oldukça merak edildi. Merz, 1955 yılında Batı Almanya'nın Brilon kentinde, Katolik muhafazakar değerlere bağlı, bölgede tanınan bir ailede doğdu. Babası yerel mahkemelerde görevli bir hakimdi. Friedrich Merz'in eşi Charlotte da bugün halen hakim olarak görev yapmakta. Merz, henüz okuldayken Hristiyan Demokratlar'a katıldı. Okuldan sonra askerlik yaptı. Daha sonra hukuk eğitimine devam etti ve 1981'de sınıf arkadaşı Charlotte Gass ile evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunuyor. Merz birkaç yıl avukat olarak çalıştı, ancak her zaman siyasete göz kırptı. 1989'da 33 yaşındayken Avrupa Parlamentosu'na seçildi. Merz, daha önce verdiği bir röportajda 2009'da Merkel ile girdiği mücadelenin ardından "biraz düşünmek için" milletvekilliğini bırakmaya karar verdiğini anlatmıştı.
GÖÇMEN KARŞITI ÖNERİSİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Merz, daha sonra uzun yıllar BlackRock Almanya ve HSBC Trinkhaus & Burkhardt gibi özel sektörde üst düzey pozisyonlarda çalıştı. Ayrıca EY Almanya ve Borussia Dortmund futbol takımının yönetim kurullarında görev aldı. On yıldan uzun bir süre sonra ise parlamentoya döndü. Friedrich Merz'in geçen ay göç kurallarını sıkılaştıracak bir önergeyle ilgili siyasi tutumu oldukça dikkat çekti. Merz, Alman kara sınırlarının düzensiz göçe kapatılması çağrısında bulunan bağlayıcı olmayan iki önerge sundu. Merz'in önerilerinin aşırı sağcılar tarafından desteklenmesi Almanya'da siyasi gerilimi arttırmıştı.
19 TÜRK KÖKENLİ ADAY MECLİS'E GİRDİ
Öte yandan Almanya'da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından, 19 Türk kökenli aday Federal Meclis'e (Bundestag) girmeye hak kazandı. Önceki dönem 18 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçimlerde 19'a yükseldi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 7, Sol Parti (Die Linke) 7, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1 Türk kökenli milletvekili çıkaran partiler oldu. İşte o isimler...
Hülya Düber
CSU'dan Hülya Düber partisinin ilk Türk kökenli milletvekili oldu.
SPD'den parlamentoya seçilen isimlerler şu şekilde;
Hakan Demir
Metin Hakverdi,