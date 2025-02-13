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Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a “Çeneni kapat” mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk'ın oğlu X ile birlikte Beyaz Saray ziyareti gündeme damga vurmaya devam ediyor. Oval Ofis'te burnunu karıştıran ve parmağını Başkan Donald Trump'ın masasına sürerek çok konuşulan 4 yaşındaki X'in Trump'a "Kapat çeneni" dediği iddia edildi. İşte X'in Trump'ı ziyaretinden çok konuşulan anlar...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 16:28
Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, Başkan Donald TrumpBeyaz Saray'a oğlu X Æ A-Xii ile ziyareti gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu
Elon Musk'ın oğlu X Oval Ofis'i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

X'in Oval Ofis'te Trump'ın yanında burnunu karıştırdığı ve omzuna çıktığı babasının kulaklarını kapattığı anlar çok konuşulmuştu.

Elon Musk'ın oğlu X Oval Ofis'i birbirine kattı!

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

BURNUNU KARIŞTIRDI MASAYA SİLDİ

Musk muhabirlerin sorularını yanıtlarken, X fark edilmeyen şekillerde kendini eğlendirdi. Küçük çocuk, burnunu karıştırıp Trump'ın masasına silerken kameraya yakalandı.

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

Musk'ın oğlu X şimdi de Trump'a söylediği iddia edilen bir cümle ile gündemde.

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

TRUMP'A ÇENENİ KAPAT MI DEDİ?

İddiaya göre X, Trump'a "Çeneni kapat" diye fısıldadı.

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

MUSK DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Durumu kontrol altında tutmaya çalışan Musk, X şakacı rahatsızlıklarına devam ederken gülüp geçmeye çalıştı. Basına verdiği demeçte "Oğlumun bundan hoşlanacağını düşünmüştüm ama parmaklarını kulaklarıma falan sokuyor" dedikten sonra X'e dönerek "Hey! Kes şunu" dedi.

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

"SAYIN BAŞKAN ÇİŞİM GELDİ"

Dört yaşındaki X babasının omzuna yapıştı Trump'a "Sayın Başkan, benim, çişim geldi" dedi. Çocuğun cesareti karşısında eğlenen Trump, onu "yüksek IQ'lu bir birey" olarak nitelendirmeye devam etti.

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...