Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a “Çeneni kapat” mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, Başkan Donald Trump'ı Beyaz Saray'a oğlu X Æ A-Xii ile ziyareti gündeme damga vurmaya devam ediyor.
X'in Oval Ofis'te Trump'ın yanında burnunu karıştırdığı ve omzuna çıktığı babasının kulaklarını kapattığı anlar çok konuşulmuştu.
BURNUNU KARIŞTIRDI MASAYA SİLDİ
Musk muhabirlerin sorularını yanıtlarken, X fark edilmeyen şekillerde kendini eğlendirdi. Küçük çocuk, burnunu karıştırıp Trump'ın masasına silerken kameraya yakalandı.
Musk'ın oğlu X şimdi de Trump'a söylediği iddia edilen bir cümle ile gündemde.
TRUMP'A ÇENENİ KAPAT MI DEDİ?
İddiaya göre X, Trump'a "Çeneni kapat" diye fısıldadı.
MUSK DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI
Durumu kontrol altında tutmaya çalışan Musk, X şakacı rahatsızlıklarına devam ederken gülüp geçmeye çalıştı. Basına verdiği demeçte "Oğlumun bundan hoşlanacağını düşünmüştüm ama parmaklarını kulaklarıma falan sokuyor" dedikten sonra X'e dönerek "Hey! Kes şunu" dedi.
"SAYIN BAŞKAN ÇİŞİM GELDİ"
Dört yaşındaki X babasının omzuna yapıştı Trump'a "Sayın Başkan, benim, çişim geldi" dedi. Çocuğun cesareti karşısında eğlenen Trump, onu "yüksek IQ'lu bir birey" olarak nitelendirmeye devam etti.