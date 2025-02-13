Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a “Çeneni kapat” mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü

Durumu kontrol altında tutmaya çalışan Musk, X şakacı rahatsızlıklarına devam ederken gülüp geçmeye çalıştı. Basına verdiği demeçte "Oğlumun bundan hoşlanacağını düşünmüştüm ama parmaklarını kulaklarıma falan sokuyor" dedikten sonra X'e dönerek "Hey! Kes şunu" dedi.

"SAYIN BAŞKAN ÇİŞİM GELDİ"

Dört yaşındaki X babasının omzuna yapıştı Trump'a "Sayın Başkan, benim, çişim geldi" dedi. Çocuğun cesareti karşısında eğlenen Trump, onu "yüksek IQ'lu bir birey" olarak nitelendirmeye devam etti.