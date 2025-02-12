Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

X'in annesi, pop müzik sanatçısı Grimes, ise oğlunun teşhir edilmesinin "kişisel bir trajedi" olduğunu söyleyerek öfkeli bir paylaşım yaptı.

Gerçek adı Claire Boucher olan Grimes, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bunu mümkün olan her şekilde onaylamadığımı açıkça belirttim. Bunu çözmek için can atıyorum. Bu benim için kişisel bir trajedi." ifadelerini kullandı.