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Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, Başkan Donald Trump'ı Beyaz Saray'da oğlu X ile birlikte ziyaret etti. Trump, Oval Ofis'te yeni kararnamelere imza atarken Musk'ın oğlu X'in burnunu karıştırdığı, babasının kulaklarına parmaklarını soktuğu anlar ise gündeme damga vurdu.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 14:03
Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

Tesla CEO'su ve ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, Başkan Donald TrumpBeyaz Saray'da oğlu X ile birlikte ziyaret etti.

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

MUSK OVAL OFİS'E OĞLUNU DA GÖTÜRDÜ

Trump salı günü yeni kararnamelere imza atarken Musk, Oval Ofis'te dört yaşındaki oğlu X Æ A-Xii ile birlikte Oval Ofis'te bulundu.

Elon Musk'ın oğlu X Oval Ofis'i birbirine kattı!

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

"YÜKSEK IQ"

Trump, X'i basın mensuplarına "yüksek IQ'lu birey" olarak tanıttı.

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Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

TRUMP'IN YANINDA BURNUNU KARIŞTIRDI

X'in Oval Ofis'te burnunu karıştırdığı ve omzuna çıktığı babasının kulaklarını kapattığı anlar gündeme damga vurdu.

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

O ANLAR GÜNDEME DAMGA VURDU

X burnunu karıştırırken Trump'ın bakışları ise gündem oldu.

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

X'İN ANNESİNDEN ÖFKELİ PAYLAŞIM

X'in annesi, pop müzik sanatçısı Grimes, ise oğlunun teşhir edilmesinin "kişisel bir trajedi" olduğunu söyleyerek öfkeli bir paylaşım yaptı.

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

Gerçek adı Claire Boucher olan Grimes, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bunu mümkün olan her şekilde onaylamadığımı açıkça belirttim. Bunu çözmek için can atıyorum. Bu benim için kişisel bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu
Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu
Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...

Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

İşte Elon Musk'ın X ile Beyaz Saray'ı ziyaretinden kareler...