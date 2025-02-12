Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu

Tesla CEO'su ve ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, Başkan Donald Trump'ı Beyaz Saray'da oğlu X ile birlikte ziyaret etti.
MUSK OVAL OFİS'E OĞLUNU DA GÖTÜRDÜ
Trump salı günü yeni kararnamelere imza atarken Musk, Oval Ofis'te dört yaşındaki oğlu X Æ A-Xii ile birlikte Oval Ofis'te bulundu.
TRUMP'IN YANINDA BURNUNU KARIŞTIRDI
X'in Oval Ofis'te burnunu karıştırdığı ve omzuna çıktığı babasının kulaklarını kapattığı anlar gündeme damga vurdu.
O ANLAR GÜNDEME DAMGA VURDU
X burnunu karıştırırken Trump'ın bakışları ise gündem oldu.
X'İN ANNESİNDEN ÖFKELİ PAYLAŞIM
X'in annesi, pop müzik sanatçısı Grimes, ise oğlunun teşhir edilmesinin "kişisel bir trajedi" olduğunu söyleyerek öfkeli bir paylaşım yaptı.
Gerçek adı Claire Boucher olan Grimes, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bunu mümkün olan her şekilde onaylamadığımı açıkça belirttim. Bunu çözmek için can atıyorum. Bu benim için kişisel bir trajedi." ifadelerini kullandı.