Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

Gazze 'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün yedinci rehine takası yapıldı.

Hamas , 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Refah'ta ve 3'ünü Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

HAMAS 5 ESİRİ DAHA TESLİM ETTİ

İsrailli esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti. Hisham al-Sayed'in ise Gazze kentinden törensiz bir şekilde serbest bırakılacağı bildirildi.