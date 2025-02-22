Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün yedinci rehine takası yapıldı.
HAMAS 5 ESİRİ DAHA TESLİM ETTİ
Hamas, 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Refah'ta ve 3'ünü Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.
İsrailli esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti. Hisham al-Sayed'in ise Gazze kentinden törensiz bir şekilde serbest bırakılacağı bildirildi.
TAKASA DAMGA VURAM AN
İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edilirken tarihe damga vuracak bir an yaşandı.
İSRAİLLİ ESİR KASSAM SAVAŞÇISINI BAŞINDAN ÖPTÜ
İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov'un, serbest bırakılmadan önce platformda Kassam Tugayları savaşçılarının başını öptüğü görüldü.
KASSAM İLE ZAFER İŞARETİ
İsrailli üç esirin de Kassam Tugayları mensuplarıyla platforma çıkarken zafer işareti yaptığı görüldü.
İsrail basını ise tarihe damga vuracak o anları resmen görmezden geldi.
REHİNELER İSRAİL'E ULAŞTI
İsrail ordusu, Refah'ta serbest bırakılan esirler Tal Shoham ve Avera Mengistu ile Nusayrat Mülteci Kampı'ndan serbest bırakılan Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert'in Kızılhaç ekiplerinden teslim alındığını bildirdi.
Beş esirin İsrail tarafına geçtiği ve ülkenin güneyindeki ilk karşılama noktasına ulaştığı kaydedildi.