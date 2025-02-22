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Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında yedinci rehine takası yapılırken tarihi bir an yaşandı. Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edilen üç rehineden biri olan Omer Shem-Tov, serbest bırakılmadan önce Kassam Tugayları savaşçısını alnından öptü. Rehinelerin platforma çıkarken Kassam Tugayları savaşçılarıyla zafer işareti yaptığı görüldü. İşte tarihe damga vuracak o anlar...

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 15:35 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 15:38
Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün yedinci rehine takası yapıldı.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

HAMAS 5 ESİRİ DAHA TESLİM ETTİ

Hamas, 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Refah'ta ve 3'ünü Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İsrailli esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti. Hisham al-Sayed'in ise Gazze kentinden törensiz bir şekilde serbest bırakılacağı bildirildi.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

TAKASA DAMGA VURAM AN

İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edilirken tarihe damga vuracak bir an yaşandı.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İSRAİLLİ ESİR KASSAM SAVAŞÇISINI BAŞINDAN ÖPTÜ

İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov'un, serbest bırakılmadan önce platformda Kassam Tugayları savaşçılarının başını öptüğü görüldü.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

KASSAM İLE ZAFER İŞARETİ

İsrailli üç esirin de Kassam Tugayları mensuplarıyla platforma çıkarken zafer işareti yaptığı görüldü.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İsrail basını ise tarihe damga vuracak o anları resmen görmezden geldi.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

REHİNELER İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail ordusu, Refah'ta serbest bırakılan esirler Tal Shoham ve Avera Mengistu ile Nusayrat Mülteci Kampı'ndan serbest bırakılan Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert'in Kızılhaç ekiplerinden teslim alındığını bildirdi.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

Beş esirin İsrail tarafına geçtiği ve ülkenin güneyindeki ilk karşılama noktasına ulaştığı kaydedildi.

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İşte Gazze'deki yedinci rehine takasından kareler...

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İşte Gazze'deki yedinci rehine takasından kareler...

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İşte Gazze'deki yedinci rehine takasından kareler...

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İşte Gazze'deki yedinci rehine takasından kareler...

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İşte Gazze'deki yedinci rehine takasından kareler...

Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü

İşte Gazze'deki yedinci rehine takasından kareler...