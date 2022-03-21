Cinsellik eğitimi aldım! Eski Rus ajanından 'baştan çıkarma' itirafı! Aliia Roza tek tek anlattı
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Putin'in ajanlık yaptığı dönemlerdeki bilgileri gündemden düşmüyor. Putin'in de üyesi olduğu Rus İstihbarat Servisi'yle ilgili bomba iddialar gelmeye devam ediyor. Putin hükümeti için ajanlık yaptığını iddia eden Aliia Roza, 'cinsellik eğitimi aldım' dedi. Askeri okulda uygulamalı 'baştan çıkarma' derslerine katıldığını söyleyen kadın bomba itiraflarda bulundu.
21.03.2022 14:33 - Son Güncelleme: 21.03.2022 14:45
Sıcak savaşla birlikte Rus Gizli İstihbaratı'nın geçmişine ve faaliyetlerine dair iddialar peş peşe gelirken İngiliz basınına konuşan eski bir Rus ajanı, açıklamalarıyla dikkat çekti.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan, eski Sovyetler Birliği vatandaşı olan 37 yaşındaki Aliia Roza, ilk gençlik yılları boyunca Rus ajanlığı yaptığını açıkladı