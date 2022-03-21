Vav TV İzle
Haberler Dünya Cinsellik eğitimi aldım! Eski Rus ajanından 'baştan çıkarma' itirafı! Aliia Roza tek tek anlattı

Cinsellik eğitimi aldım! Eski Rus ajanından 'baştan çıkarma' itirafı! Aliia Roza tek tek anlattı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Putin'in ajanlık yaptığı dönemlerdeki bilgileri gündemden düşmüyor. Putin'in de üyesi olduğu Rus İstihbarat Servisi'yle ilgili bomba iddialar gelmeye devam ediyor. Putin hükümeti için ajanlık yaptığını iddia eden Aliia Roza, 'cinsellik eğitimi aldım' dedi. Askeri okulda uygulamalı 'baştan çıkarma' derslerine katıldığını söyleyen kadın bomba itiraflarda bulundu.

21.03.2022 14:33 - Son Güncelleme: 21.03.2022 14:45
Cinsellik eğitimi aldım! Eski Rus ajanından ’baştan çıkarma’ itirafı! Aliia Roza tek tek anlattı

Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber, dünya gündeminin en çok konuşulan ismi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ajanlık geçmişi oldukça merak edilir olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cinsellik eğitimi aldım! Eski Rus ajanından ’baştan çıkarma’ itirafı! Aliia Roza tek tek anlattı

Sıcak savaşla birlikte Rus Gizli İstihbaratı'nın geçmişine ve faaliyetlerine dair iddialar peş peşe gelirken İngiliz basınına konuşan eski bir Rus ajanı, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Cinsellik eğitimi aldım! Eski Rus ajanından ’baştan çıkarma’ itirafı! Aliia Roza tek tek anlattı

İngiliz The Sun gazetesine konuşan, eski Sovyetler Birliği vatandaşı olan 37 yaşındaki Aliia Roza, ilk gençlik yılları boyunca Rus ajanlığı yaptığını açıkladı

Cinsellik eğitimi aldım! Eski Rus ajanından ’baştan çıkarma’ itirafı! Aliia Roza tek tek anlattı

18 yaşındayken başkent Moskova yakınlarında bulunan bir askeri okulda gizli ajanlık eğitimi aldığını söyleyen Roza, 20'li yaşları boyunca ajanlık yaptığını açıkladı.

Cinsellik eğitimi aldım! Eski Rus ajanından ’baştan çıkarma’ itirafı! Aliia Roza tek tek anlattı

İngiliz gazeteye konuşan Roza, 2. Dünya Savaşı'nda cephede savaşan büyükbabasının aileye bıraktığı mirasın izinden gittiğini söyledi.

SON DAKİKA