Yaptırım listesinde yer almayan tek Rus oligark: Vladimir Potanin! Potanin'e neden yaptırım uygulanmıyor?
Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaş en çok Rus oligarkları etkiledi. Birçok ünlü isim Batı tarafından yaptırım listesine alındı. Ancak bir isim hariç. Vladimir Potanin. Rusya'nın en zengin ismi olarak bilinen ve Putin'in yakın arkadaşı olan Vladimir Potanin, Batı'nın hiçbir yaptırım listesinde yer almıyor. Peki neden? İşte cevabı
Vladimir Potanin adını belki de hiç duymadınız ama o dünyanın en zengin insanlarından biri.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Rusya'nın en varlıklı kişisi unvanını taşıyan Potanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Hatta Potanin'in ismi 2018 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan ve 114 Rus siyasetçi ve iş insanı ile 96 oligarktan oluşan "Putin listesi"nde de yer alıyordu.
Ne var ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk gününden bu yana Roman Abramoviç'ten Oleg Deripaska'ya birçok Rus oligark ABD ve Avrupa'nın ağır ekonomik yaptırımlarının hedefi olurken, Potanin'e dokunulmadı. Tabii bu Rus iş adamının süreci kayıpsız atlattığı anlamına da gelmiyor. Potanin bu 27 günlük süreçte servetinin aşağı yukarı dörtte birini kaybetti ve halihazırdaki varlığı 24,9 milyar dolara geriledi.
Peki kim bu adam? Servetinin kaynağında ne yatıyor? Daha da önemlisi başka oligarklara yaptırım üstüne yaptırım açıklanırken, Potanin'in dokunulmazlığı nereden geliyor? İşte cevabı...
NORNICKEL'IN YÜZDE 35'İ ONUN
61 yaşındaki Vladimir Potanin, dünyanın en büyük rafine nikel üreticisi olan Nornickel'in CEO'su ve çoğunluk hissedarı.
INSIDER'ın aktardığına göre, Potanin, Nornickel'in yüzde 34,6'lık hissesini elinde bulunduruyor. Nornickel ise dünya genelindeki yüksek kalite nikelin yüzde 22'sini, paladyumun ise yüzde 40'ını üretiyor. Bloomberg'ün verileri, şirketin 2021 yılı cirosunun 17,9 milyar Dolar olduğuna işaret ediyor.
Ancak Nornickel, Potanin'in ilk şirketi değil. Rus iş adamı 1990 yılında madencilik, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding olan Interros'u kurdu. 2002 yılında kurulan Open Investments da Interros bünyesinde bir emlak şirketiydi. Open Investments'ın internet sitesine göre, şirketin piyasa payı 2018'de 5,1 milyar dolar ile en üst seviyeye ulaştı. Potanin, Interros hisselerini 2010'da elden çıkardı.
Diğer yandan Rus eczacılık şirketi Petrovax de Potanin kontrolünde. Şirket 2020 yılında piyasaya sürülen Polyoxidonium isimli ilaçla gündeme gelmişti. Peki kimdir Potanin? Biraz geçmişe dönelim...
Norilsk Nikel (Nornickel) şirketi adını merkezinin bulunduğu Norilsk şehrinden alıyor. Dünyanın en kuzeydeki şehirlerinden biri olan Norilsk, eskiden özellikle siyasi suçluların gönderildiği bir gulag yani çalışma kampıydı. Bugün ise Nornickel gibi maden şirketleri ve rafineriler nedeniyle "gezegenin en kirli şehirlerinden biri" olarak biliniyor. Örneğin 2020 yılında Nornickel'ın sahip olduğu bir boru hattından 45 ton jet yakıtı toprağa sızdı. Birkaç ay önce de şirketin bir başka tesisinde bulunan bir tanktan 20 bin ton dizel yakıt sızıntısı yaşanmıştı. Bölge aynı zamanda dünyanın en zengin mineral yataklarından birine sahip. Permafrostun (donuk toprak) 1,5 kilometre altında bulunan bu yataklar uzmanlarca "şu an halen dünyadaki en zengin damar" olarak nitelendiriliyor.
YELTSİN DÖNEMİNDE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI DA YAPTI
1961'de Moskova'da dünyaya gelen Potanin, bir diplomat ile bir doktorun oğlu. Uluslararası ilişkiler eğitimi alan Potanin, üniversiteden sonra sekiz yıl boyunca Sovyet Dış Ticaret Bakanlığı'nda çalıştı.
30 yaşında tanıştığı Mihail Prokhorov'la zaman içinde iş ortağı oldular. İkili önce Uluslararası Finans ve Yatırım Şirketini ardından da zamanında Rusya'nın en büyük özel bankası olan Oneksim Bank'ı kurdu. Potanin 1992 yılında yani henüz 31 yaşındayken bankanın genel müdürü oldu.
1996 yılında Boris Yeltsin'in ikinci kez Rusya Devlet Bakanlığı'na seçilmesinden kısa bir süre sonra Potanin enerji ve ekonomiden sorumlu birinci başbakan yardımcısı olarak siyaset sahnesine adım attı. O yılların kaynaklarına göre, Potanin, Yeltsin'in seçimi ikinci kez kazanmasını sağlayan ve "Büyük Yedi" adı verilen oligarklar topluluğunun bir parçasıydı. Potanin'in başbakan yardımcılığı görevi Ağustos 1996'dan Mart 1997'ye kadar devam etti.