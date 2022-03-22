Yaptırım listesinde yer almayan tek Rus oligark: Vladimir Potanin! Potanin’e neden yaptırım uygulanmıyor?

Vladimir Potanin adını belki de hiç duymadınız ama o dünyanın en zengin insanlarından biri.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Rusya'nın en varlıklı kişisi unvanını taşıyan Potanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Hatta Potanin'in ismi 2018 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan ve 114 Rus siyasetçi ve iş insanı ile 96 oligarktan oluşan "Putin listesi"nde de yer alıyordu.