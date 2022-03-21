Dünyanın en uzun arabası en daha da uzatıldı! 30,54 metre uzunlukla Guinness Dünya Rekorları’nda

Son olarak Guinness Dünya Rekorları'nı kırdığı tescillenen aracı satın alan Michael Manning, nakliye, malzeme ve işçilik olarak 250 bin dolardan fazla mal olduğunu ve tamamlanmasının üç yılı aldığını söyledi.Manning, "Artık üretilmediği için bazı parçaları tedarik etmek zorunda kaldık" dedi.