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Leonardo DiCaprio'dan Kamala Harris'e destek! Seçimlerde oyunu yine Demokratlardan yana kullanacak

ABD’li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris’e oy vereceğini açıkladı. Oscar yıldızı DiCaprio, 2020 başkanlık seçiminde de yine Demokrat parti adayı olan Joe Biden’a desteğini açıklamıştı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 00:50 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 01:01
Leonardo DiCaprio’dan Kamala Harris’e destek! Seçimlerde oyunu yine Demokratlardan yana kullanacak

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ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu. Ünlü oyuncu 2020 başkanlık seçimlerinde o zamanki Demokrat aday olan Joe Biden'ı desteklediğini paylaşmıştı.

ABD Demokrat aday Kamala Harris Georgia (AFP)ABD Demokrat aday Kamala Harris Georgia (AFP)

DÜNYA YILDIZINDAN TAM DESTEK

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda Harris'e destek verdi.

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

DICAPRIO'NUN UMUDU HARRİS!

Paylaşımında iklim değişikliğine dikkati çeken DiCaprio, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy veriyorum." ifadesini kullandı.

ABD Demokrat aday Kamala Harris Georgia (AFP)ABD Demokrat aday Kamala Harris Georgia (AFP)

DiCaprio, videoda en son Florida'yı vuran Helene ve Milton kasırgalarına da işaret ederek, Harris'in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olma konusundaki iddialı hedeflerini de övdü.

ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump (REUTERS)ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump (REUTERS)

TRUMP'A ELEŞTİRİ

Donald Trump'ı, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmekle ve "kritik çevre korumalarını" geri götürmekle eleştiren ünlü aktör, Trump'ın gerçekleri ve bilimi inkar etmeye devam ettiğini savundu.

ABD Başkanı Joe Biden (AA)ABD Başkanı Joe Biden (AA)

TERCİHİ DEMOKRATLARDAN YANA

DiCaprio, 2020 başkanlık seçiminde de o zamanki Demokrat parti adayı Joe Biden'a desteğini açıklamıştı.

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