Leonardo DiCaprio’dan Kamala Harris’e destek! Seçimlerde oyunu yine Demokratlardan yana kullanacak

ABD Demokrat aday Kamala Harris Georgia (AFP)

DiCaprio, videoda en son Florida'yı vuran Helene ve Milton kasırgalarına da işaret ederek, Harris'in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olma konusundaki iddialı hedeflerini de övdü.