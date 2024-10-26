Leonardo DiCaprio’dan Kamala Harris’e destek! Seçimlerde oyunu yine Demokratlardan yana kullanacak

ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu. Ünlü oyuncu 2020 başkanlık seçimlerinde o zamanki Demokrat aday olan Joe Biden'ı desteklediğini paylaşmıştı.
ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu. Ünlü oyuncu 2020 başkanlık seçimlerinde o zamanki Demokrat aday olan Joe Biden'ı desteklediğini paylaşmıştı.
DÜNYA YILDIZINDAN TAM DESTEK
Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda Harris'e destek verdi.
DICAPRIO'NUN UMUDU HARRİS!
Paylaşımında iklim değişikliğine dikkati çeken DiCaprio, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy veriyorum." ifadesini kullandı.
DiCaprio, videoda en son Florida'yı vuran Helene ve Milton kasırgalarına da işaret ederek, Harris'in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olma konusundaki iddialı hedeflerini de övdü.
TRUMP'A ELEŞTİRİ
Donald Trump'ı, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmekle ve "kritik çevre korumalarını" geri götürmekle eleştiren ünlü aktör, Trump'ın gerçekleri ve bilimi inkar etmeye devam ettiğini savundu.
TERCİHİ DEMOKRATLARDAN YANA
DiCaprio, 2020 başkanlık seçiminde de o zamanki Demokrat parti adayı Joe Biden'a desteğini açıklamıştı.