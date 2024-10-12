Diddy davasında flaş iddia! Beyonce, Lady Gaga ve Kardashian da satanist çemberde: FBI ses kayıtlarına ulaştı

ABD'de taciz, tecavüz, seks ticareti suçlamaları ile tutuklanan dünyaca ünlü milyarder Rapçi Sean Diddy Combs davasında yeni isimler tartışma konusu oldu. Diddy ile iş birliği yaptığı iddia edilen isimlerin satanist ayinlere çocukları kurban ettiği öne sürülüyor.

Diddy ile çeşitli müzik projelerinde iş birliği yapan Jay-Z, Beyonce, ve Kanye West gibi sektörün önde gelen isimleri de Diddy ile ilgili suçlamalarda anılıyor.