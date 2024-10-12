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Diddy davasında flaş iddia! Beyonce, Lady Gaga ve Kardashian da satanist çemberde: FBI ses kayıtlarına ulaştı

Rapçi Sean Diddy Combs davasında ortaya çıkan yeni isimler kan dondurdu. ABD'de taciz, tecavüz ve seks ticareti suçlamaları ile tutuklanan milyarder Rapçi Diddy ile iş birliği içinde olduğu öne sürülen isimlerin çocukları satanist ayinlere kurban ettiği öne sürülüyor. Beyonce'den Kim Kardashian'a, Lady Gaga'dan Jay-Z'ye dünyaca ünlü isimler satanist çemberle anılıyor. İşte, Diddy ve ABD'de eğlence sektörünün satanistlerin hakimiyetinde olduğuna yönelik tüm iddialar..

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 12:54 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 13:43
Diddy davasında flaş iddia! Beyonce, Lady Gaga ve Kardashian da satanist çemberde: FBI ses kayıtlarına ulaştı

ABD'de taciz, tecavüz, seks ticareti suçlamaları ile tutuklanan dünyaca ünlü milyarder Rapçi Sean Diddy Combs davasında yeni isimler tartışma konusu oldu. Diddy ile iş birliği yaptığı iddia edilen isimlerin satanist ayinlere çocukları kurban ettiği öne sürülüyor.

Diddy davasında flaş iddia! Beyonce, Lady Gaga ve Kardashian da satanist çemberde: FBI ses kayıtlarına ulaştı

DIDDY DAVASINDA FLAŞ İSİMLER

Aylardır gündeme damga vuran suçlamalarla aranan Diddy, eylül ayında tutuklandı.

Diddy davasında flaş iddia! Beyonce, Lady Gaga ve Kardashian da satanist çemberde: FBI ses kayıtlarına ulaştı

Diddy ile çeşitli müzik projelerinde iş birliği yapan Jay-Z, Beyonce, ve Kanye West gibi sektörün önde gelen isimleri de Diddy ile ilgili suçlamalarda anılıyor.

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