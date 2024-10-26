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Prens William’dan Meghan Markle’a acımasız saldırı! Harry ile ayrıldıkları iddia ediliyordu: Kayınbiraderi bakın ne dedi

Kraliyet Ailesi'nde sular durulmuyor. Sussex Dükü Harry ile Meghan Markle'ın ayrılacağına ilişkin iddiaların ardından Galler Prensi William'ın Meghan Markle ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu. Harry ile Meghan'ın ayrı yaşamaya başladığı iddia ediliyordu. Prens William Meghan hakkında bakın neler dedi...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:37 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:41
Prens William’dan Meghan Markle’a acımasız saldırı! Harry ile ayrıldıkları iddia ediliyordu: Kayınbiraderi bakın ne dedi

Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle gündemden düşmüyor. İngiliz Kraliyet Ailesi Harry ile Meghan Markle'ın ayrıldığına yönelik iddialarla çalkalanmaya devam ederken Galler Prensi William'ın geçmişte Markle'a söylediği sözler gündeme damga vurdu.

Prens William’dan Meghan Markle’a acımasız saldırı! Harry ile ayrıldıkları iddia ediliyordu: Kayınbiraderi bakın ne dedi

SUSSEX DÜKÜ HARRY ANLATTI

40 yaşındaki Sussex Dükü, bu hafta başında resmen ciltli kitap olarak piyasaya sürülen bomba gibi anı kitabı Spare'de kendisi ve ağabeyi arasındaki anlaşmazlığı ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Prens William’dan Meghan Markle’a acımasız saldırı! Harry ile ayrıldıkları iddia ediliyordu: Kayınbiraderi bakın ne dedi

PRENS HARRY'DEN MEGHAN MARKLE'A ACIMASIZ SALDIRI

Harry, kardeşinin Meghan'ın "sonuçta Amerikalı bir oyuncu" olması nedeniyle Kraliyet Ailesi'ne uyum sağlamanın "zor" olacağını düşündüğünü iddia etti.

Kardeşiyle yaptığı sohbette William'ın Harry'e "Sonuçta o bir oyuncu, Harold. Her şey olabilir." dediği belirtiliyor.

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