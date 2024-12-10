Esad'ın işkencelerini 10 yıl önce deşifre eden "Sezar" fotoğrafları arşivden çıktı!

Suriye'de bugüne kadar işkencelerle öne çıkan hapishanelere de değinen Abdülgani, Esed rejimi dönemindeki en kötü hapishanelerin ise Humus'taki Tedmur (Palmira) Hapishanesi ve Şam'daki Sednaya Hapishanesi olduğunu söyledi.

Suriye Hava İstihbaratı şubeleri arasında da Şam, Halep, Hama ve Humus kentlerinde yer alan şubelerinin en kötüleri olduğunu anlatan Abdülgani, "Bunlar arasında ise Hava İstihbaratın işkence bakımından en kötü şubesi Şam'daki şubeydi. Çünkü dev bir binası vardı ve işkenceye özel alanları vardı." ifadelerini kullandı.