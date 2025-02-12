Beşar Esad’ın oğlu Hafız devrim gecesini anlattı X hesabı patladı! Rusya’ya nasıl kaçtılar?

RUS YETKİLİNİN SIR ZİYARETİ Hafız Esad, 7 Aralık'ta Suriye ordusunun Humus'tan çekileceğine dair haberler çıkana kadar Şam'da "olağandışı" hiçbir şey olmadığını, bunun "şaşırtıcı" olduğunu yazdı. Oğul Esad'ın paylaşımına göre ülkeden ayrılma kararını bir Rus yetkilinin gece yarısından sonra ailesini ziyaret etmesinin ardından aldılar.

"AYRILMA HAZIRLIĞIMIZ YOKTU" Hafız, "Pazar sabahı (8 Aralık) gece yarısından sonra bir Rus yetkilinin el-Maliki mahallesindeki evimize gelip, Şam'daki durumun ciddiyeti nedeniyle başkandan birkaç günlüğüne Lazkiye'ye taşınmasını talep etmesine kadar ayrılmak için hiçbir hazırlığımız yoktu" diye yazdı.

"TELEFONLAR KAPALIYDI! RUSYA YARDIM ETTİ" Aile daha sonra üssün yaklaşık 40 kilometre (24 mil) kuzeyindeki Burj İslam bölgesindeki bir başkanlık mülküne taşınmayı planlıyordu. Hafız, paylaşımında "Orada çalışan işçilerle iletişim kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı, çünkü aranan tüm telefonlar kapalıydı ve cepheden teröristlerin çekildiği ve son askeri mevzilerin düştüğü yönünde bilgiler gelmeye başladı" diye yazdı. Esad, üssün "İHA saldırılarına" maruz kaldığını ve muhaliflerin ilerlemesinin bölgeden ayrılmayı imkânsız hale getirdiğini, bunun üzerine Rusya'nın aileye ülkeden ayrılma fırsatı sunduğunu söyledi. "Moskova onlardan (Hmeimim üssü liderliğinden) Moskova'ya transferimizi güvence altına almalarını istedi" diyen Hafız Esad Rusya'ya 8 Aralık akşamı bir Rus askeri uçağıyla ulaştıklarını söyledi.