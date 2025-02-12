Beşar Esad’ın oğlu Hafız devrim gecesini anlattı X hesabı patladı! Rusya’ya nasıl kaçtılar?

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad, muhalif grupların rejimi ele geçirmesinden önce yaşadıkları son günleri anlattı.
Pazartesi günü, Suriye rejimi yanlısı hesaplar da dahil olmak üzere X kullanıcıları, Esad ailesinin Şam'daki son günlerini ayrıntılarıyla anlatan bir hesabın gönderisinin görüntülerini paylaştı.
HAFIZ ESAD X'TE ORTAYA ÇIKTI
X sosyal medya platformunda "@HafezBAlAssad" kullanıcı adlı hesaptan paylaşım yapan Hafız Esad, kasım ayı sonlarında isyancı saldırıları başladığında kendisi ve ailesinin başlangıçta Suriye'den ayrılmayı planlamadığını yazıyordu.
ARAP MEDYA KURULUŞLARI DOĞRULADI
Aralarında El-Arabiya ve Eş-Şark'ın da bulunduğu Arap medya kuruluşları salı günü hesabın, Beşar'ın en büyük oğlu, 23 yaşındaki Hafız Esad'a ait olduğunu bildirdi.
"BABAMIN SURİYE'Yİ KAYBETTİĞİ GECE"
Hafız Esad, paylaşımında "Şam'dan, hatta Suriye'den ayrılmak gibi bir planımız hatta bir yedek planımız bile yoktu" ifadelerini kullandı. Oğul Hafız, devrimi "Babamın Suriye'yi kaybettiği gece" diyerek anlattı.
RUS YETKİLİNİN SIR ZİYARETİ
Hafız Esad, 7 Aralık'ta Suriye ordusunun Humus'tan çekileceğine dair haberler çıkana kadar Şam'da "olağandışı" hiçbir şey olmadığını, bunun "şaşırtıcı" olduğunu yazdı. Oğul Esad'ın paylaşımına göre ülkeden ayrılma kararını bir Rus yetkilinin gece yarısından sonra ailesini ziyaret etmesinin ardından aldılar.
"AYRILMA HAZIRLIĞIMIZ YOKTU"
Hafız, "Pazar sabahı (8 Aralık) gece yarısından sonra bir Rus yetkilinin el-Maliki mahallesindeki evimize gelip, Şam'daki durumun ciddiyeti nedeniyle başkandan birkaç günlüğüne Lazkiye'ye taşınmasını talep etmesine kadar ayrılmak için hiçbir hazırlığımız yoktu" diye yazdı.
ŞAM'DA MAHİR ESAD İLE BULUŞMA
Hafız'ın paylaşımına göre Esadlar 8 Aralık'ta yerel saatle sabah 3 civarında Şam Havalimanı'na vardı ve orada Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad ile buluştu. Rus askeri uçağıyla Lazkiye ilindeki Rusya'nın Hmeimim hava üssüne uçtular.
"TELEFONLAR KAPALIYDI! RUSYA YARDIM ETTİ"
Aile daha sonra üssün yaklaşık 40 kilometre (24 mil) kuzeyindeki Burj İslam bölgesindeki bir başkanlık mülküne taşınmayı planlıyordu. Hafız, paylaşımında "Orada çalışan işçilerle iletişim kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı, çünkü aranan tüm telefonlar kapalıydı ve cepheden teröristlerin çekildiği ve son askeri mevzilerin düştüğü yönünde bilgiler gelmeye başladı" diye yazdı.
Esad, üssün "İHA saldırılarına" maruz kaldığını ve muhaliflerin ilerlemesinin bölgeden ayrılmayı imkânsız hale getirdiğini, bunun üzerine Rusya'nın aileye ülkeden ayrılma fırsatı sunduğunu söyledi.
"Moskova onlardan (Hmeimim üssü liderliğinden) Moskova'ya transferimizi güvence altına almalarını istedi" diyen Hafız Esad Rusya'ya 8 Aralık akşamı bir Rus askeri uçağıyla ulaştıklarını söyledi.
HESABI ASKIYA ALINDI
Hafız Esad'ın X hesabı paylaşımlarının ardından askıya alındı.