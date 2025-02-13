İngiltere’nin Beşar Esad pazarlığı! Hafız’dan sonra nasıl iktidara geldi? Belgeler ortaya çıktı

GİZLİ TEMAS TEKLİFİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı daha sonra resmi bir ziyaret yerine Beşar'a "gizli bir temas" teklifinde bulundu.

FCO, resmi bir ziyareti uzatmak yerine, Beşar'a bir sonraki İngiltere ziyaretinde "gizli bir temas teklif etme seçeneklerini araştırmayı" önerdi. Y2K meselesiyle ilgili bir ziyaretin Beşar'ın çıkarlarına uygun olacağı düşüncesiyle, daha düşük profilli, alt düzey bir bakanlık düzeyinde ya da ticaretle ilgili bir temas önerdiler.

Blair'in Lord Levy'den bu seçeneği Hafız'la daha fazla araştırmasını istemesini tavsiye etmesine rağmen, Başbakan Levy'ye Beşar'a resmi bir ziyaret teklif etmesi talimatını verdi.