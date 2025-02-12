Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: “Hayvan gibi” yaşıyorlar

Kimisi köpekler ve kediler popüler seçenekleri tercih ederken kimisi ise tilki, kurt ve hatta artık soyu tükenmiş bazı canlılar olduklarına inanıyor. Kimisi ise seçtiği hayvana benzemek için onlarca estetik ameliyat yaptırıyor.

İNGİLTERE VE İSKOÇYA'YA OKULLARDA SKANDAL UYGULAMA Bu eğilim öfkeye yol açtı ve İngiltere genelindeki birkaç okulun (İskoçya'daki üç okul da dahil) "tür disforisi" olan çocukların kendilerini başka canlılar olarak tanımlamalarına izin verdiği ortaya çıktı.

ABD'Lİ ŞARKICI RESMEN PR'INI YAPTI ABD'li şarkıcı Dorian Electra, geçtiğimiz yıl, turneye çıktıkları mekanlara umumi tuvalet eklenmesini istemişti. Şarkıcı, TikTok'ta paylaştığı videoda, "cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tuvalet" yazan bir tabelayı çizip yerine cinsiyet kelimesinin üzerine "tür" yazan bir tabela koyduklarını göstermişti.

TikTok'ta bir Amerikalı kadın kendini lama olarak tanımlıyor. Sosyal medya kullanıcısı, punk.rock.llama adında popüler bir TikTok hesabı yönetiyor ve burada sık sık kurgusal karakterlere bürünüp çeşitli hayvan kuklalarıyla pandomim gösterileri yaptığı komedi videoları paylaşıyor.