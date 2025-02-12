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Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: “Hayvan gibi” yaşıyorlar

Theian sapkınlığı tüm dünyada yayılıyor. İnternette kendilerine "therian" veya "furry" adını veren gençler "hayvan gibi" yaşıyor. Köpekler gibi yürüyüşe çıkan, tek bir kaptan yemek yiyen ve baştan aşağı hayvan kostümü giyen bu kişiler, insan olmayı reddediyor. ABD'li şarkıcı Dorian Electra'nın PR'ını yaptığı sapkınlık İngiltere ve İskoçya'da okullara kadar yayıldı.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 15:34 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 15:50
Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

At suratlı kadının ardından dünyada binlerce genç hayvan kostümleri ile yaşamaya başladı.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

THERIAN SAPKINLIĞI! "HAYVAN GİBİ" YAŞIYORLAR

İnternette kendilerine "therian" veya "furry" adını veren gençler "hayvan gibi" yaşamakla kalmıyor bir de okulları, iş yerlerinde de böyle yaşamalarına imkan verecek düzenlemeler istiyor.

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Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Therian terimi, "insan olmayan hayvanlar" olarak tanımlanan ve "hayvan gibi yaşayan" kişileri ifade ediyor.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

YETİŞKİNLERDEN ÇOCUKLARA BİNLERCE KİŞİ

Tepki çeken "Therian" topluluğu pek çok ülkede evcil hayvan giyen yetişkinlerden insan olarak tanımlanmayı reddeden çocuklara kadar yayıldı.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

KİMİSİ KOSTÜMLE KİMİSİ ESTETİKLE…

Birçok kişi, kendilerini hangi hayvana daha yakın hissettiklerine bağlı olarak bir kedi maskesi veya bir kurt maskesi edinerek kimliklerini ifade etmeyi tercih ediyor.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Kimisi köpekler ve kediler popüler seçenekleri tercih ederken kimisi ise tilki, kurt ve hatta artık soyu tükenmiş bazı canlılar olduklarına inanıyor. Kimisi ise seçtiği hayvana benzemek için onlarca estetik ameliyat yaptırıyor.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

İNGİLTERE VE İSKOÇYA'YA OKULLARDA SKANDAL UYGULAMA

Bu eğilim öfkeye yol açtı ve İngiltere genelindeki birkaç okulun (İskoçya'daki üç okul da dahil) "tür disforisi" olan çocukların kendilerini başka canlılar olarak tanımlamalarına izin verdiği ortaya çıktı.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

ABD'Lİ ŞARKICI RESMEN PR'INI YAPTI

ABD'li şarkıcı Dorian Electra, geçtiğimiz yıl, turneye çıktıkları mekanlara umumi tuvalet eklenmesini istemişti. Şarkıcı, TikTok'ta paylaştığı videoda, "cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tuvalet" yazan bir tabelayı çizip yerine cinsiyet kelimesinin üzerine "tür" yazan bir tabela koyduklarını göstermişti.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

TikTok'ta bir Amerikalı kadın kendini lama olarak tanımlıyor. Sosyal medya kullanıcısı, punk.rock.llama adında popüler bir TikTok hesabı yönetiyor ve burada sık sık kurgusal karakterlere bürünüp çeşitli hayvan kuklalarıyla pandomim gösterileri yaptığı komedi videoları paylaşıyor.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

2016 yılında Channel 4 belgeselinde, İngiltere'de insanların köpek gibi giyinip davrandığı bir evcil hayvan oyunu çılgınlığı olan "insan yavrularının" gizli dünyasına dair bilgiler paylaşılmıştı.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Bu insanlar köpekler gibi yürüyüşe çıkıyor, tek bir kaptan yemek yiyor ve baştan aşağı hayvan kostümü giyiyor.

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Therian sapkınlığı...

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Therian sapkınlığı...

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Therian sapkınlığı...

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Therian sapkınlığı...

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Therian sapkınlığı...

Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: Hayvan gibi yaşıyorlar

Therian sapkınlığı...