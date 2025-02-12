Theian sapkınlığı! Kimisi kostümle kimisi estetikle: “Hayvan gibi” yaşıyorlar

At suratlı kadının ardından dünyada binlerce genç hayvan kostümleri ile yaşamaya başladı.
THERIAN SAPKINLIĞI! "HAYVAN GİBİ" YAŞIYORLAR
İnternette kendilerine "therian" veya "furry" adını veren gençler "hayvan gibi" yaşamakla kalmıyor bir de okulları, iş yerlerinde de böyle yaşamalarına imkan verecek düzenlemeler istiyor.
Therian terimi, "insan olmayan hayvanlar" olarak tanımlanan ve "hayvan gibi yaşayan" kişileri ifade ediyor.
YETİŞKİNLERDEN ÇOCUKLARA BİNLERCE KİŞİ
Tepki çeken "Therian" topluluğu pek çok ülkede evcil hayvan giyen yetişkinlerden insan olarak tanımlanmayı reddeden çocuklara kadar yayıldı.
KİMİSİ KOSTÜMLE KİMİSİ ESTETİKLE…
Birçok kişi, kendilerini hangi hayvana daha yakın hissettiklerine bağlı olarak bir kedi maskesi veya bir kurt maskesi edinerek kimliklerini ifade etmeyi tercih ediyor.
Kimisi köpekler ve kediler popüler seçenekleri tercih ederken kimisi ise tilki, kurt ve hatta artık soyu tükenmiş bazı canlılar olduklarına inanıyor. Kimisi ise seçtiği hayvana benzemek için onlarca estetik ameliyat yaptırıyor.
İNGİLTERE VE İSKOÇYA'YA OKULLARDA SKANDAL UYGULAMA
Bu eğilim öfkeye yol açtı ve İngiltere genelindeki birkaç okulun (İskoçya'daki üç okul da dahil) "tür disforisi" olan çocukların kendilerini başka canlılar olarak tanımlamalarına izin verdiği ortaya çıktı.
ABD'Lİ ŞARKICI RESMEN PR'INI YAPTI
ABD'li şarkıcı Dorian Electra, geçtiğimiz yıl, turneye çıktıkları mekanlara umumi tuvalet eklenmesini istemişti. Şarkıcı, TikTok'ta paylaştığı videoda, "cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tuvalet" yazan bir tabelayı çizip yerine cinsiyet kelimesinin üzerine "tür" yazan bir tabela koyduklarını göstermişti.
TikTok'ta bir Amerikalı kadın kendini lama olarak tanımlıyor. Sosyal medya kullanıcısı, punk.rock.llama adında popüler bir TikTok hesabı yönetiyor ve burada sık sık kurgusal karakterlere bürünüp çeşitli hayvan kuklalarıyla pandomim gösterileri yaptığı komedi videoları paylaşıyor.
2016 yılında Channel 4 belgeselinde, İngiltere'de insanların köpek gibi giyinip davrandığı bir evcil hayvan oyunu çılgınlığı olan "insan yavrularının" gizli dünyasına dair bilgiler paylaşılmıştı.