ABD'yi yakan ateşe 'küresel' bakış! "Armageddon" tetiğini The Economist'e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kıvılcım yaktı... Los Angeles'ta günlerdir devam eden, ülkenin sembol noktalarından biri olan Hollywood tepesine ulaşan yangınlarda bir türlü kontrol altına alınamadı.
Alev kapanında çok sayıda kişi can verdi. 37 bin dönümden fazla alan kül oldu, şu ana kadar 12 bin yapı kullanılamaz hale geldi.
İSRAİL'E MİLYARLARCA DOLAR AKITAN ABD YANGINA ÇARE BULAMIYOR
Aralarında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı amansızca destekleyen isimlerin de yer aldığı Hollywood'un tanıdık simalarının malikaneleri kül oldu.
Bu durum "İsrail'in Gazze'yi bombalaması için milyarlarca dolar gönderen ABD günlerdir alevlere bir çare bulamıyor" yorumlarına yol açtı.
Sosyal medyada konuya ilişkin "İlahi Adalet" paylaşımları yapıldı.
Los Angeles'ta alevlerle mücadele sürerken New York'tan da dumanlar yükseldi.
Zamanlaması manidar bu olaylar silsilesi "ABD'de neler oluyor?" sorusunu sordurttu.
THE ECONOMİST'İN 2025 KAPAĞINDA "ALEV KAPANINDA ABD" SİLÜETİ
Tam da bu noktada merkezi Londra'da olan küreselcilerin sesi The Economist'in 2025 kapağı akıllara geldi.
Savaş, nükleer bomba, Avrupa'da siyasi krizler ve bir dizi felaket senaryolarını içeren kapaktaki "Dumanlar altında gökdelenler" silüeti ABD'deki Los Angeles ve New York yangınlarını işaret eder nitelikte.
ABD'Yİ HANGİ EL YAKTI?
Peki, ABD'yi hangi el yaktı? Los Angeles ve New York yangınlarıyla ne mesaj verilmek istendi?
Yanıt bekleyen bu soruların gölgesinde The Economist'in 2025 diyagramı mercek altına aldık.
GÖZLER ÇİN'E ÇEVRİLDİ
Yangınları simgeleyen görselin peşinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in portesi dikkat çekti.
Diyagramı saat yönünde ele aldığımız vakit Ocak 2025'teki yangından sonra Şubat'ta Çin merkezli birtakım gelişmelerin yaşanacağı öne sürülüyor.
YENİ BİR PANDEMİ
Dünya küresi ve aşı sembolü ile belirtilen alan ise "Yeni bir pandemi" ve "Biyolojik savaş" değerlendirmelerine yol açtı.
Diyagramda dikkat çeken diğer silüetler ise şöyle; Donald Trump, Vladimir Putin, Zelenskiy, Ursula Vonder Leyen.
RUSYA-UKRAYNA HATTI, NÜKLEER RİSK VE AVRUPA'DAKİ SİYASİ KRİZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yer veren The Economist, savvaşın seyrini nükleer silahların değiştirebileceğini ima etti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve çatlak sandık sembolleri de Avrupa'nın siyasi krizlerler boğuşacağını işaret ediyor. Bilindiği üzere Almanya ve Fransa'da hükümet dağıldı. Erken seçim kararı alındı.
2024 KEHANETLERİ GERÇEKLEŞMİŞTİ
2024 kapağında dikkat çeken Zelenskiy-Putin siluetleri, yıl boyunca Ukrayna-Rusya geriliminin süreceğini öngörmüştü. ABD seçimlerine dair işaretler de Trump'ın başkanlık yarışındaki etkisini doğru tahmin etmişti.
Çin-ABD ilişkilerine dair kapaktaki vurgu ise iki süper güç arasındaki gerilimin artmasını başarılı bir şekilde öngörmüştü.