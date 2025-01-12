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ABD'yi yakan ateşe 'küresel' bakış! "Armageddon" tetiğini The Economist'e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

TAKVİM ABD'yi yakan ateşe 'küresel' bir bakış açısı getiriyor... The Economist'in şifrelerle dolu 2025 kapağındaki "Dumanlar altında gökdelenler" silüeti Los Angeles ve New York yangınlarını işaret eder nitelikte. Peki, "süper gücü" aciz bırakan alev kapanıyla ne mesaj verilmek istendi? Bu soru yanıt beklerken Şi Cinping portesi dikkat çekti. Pekin merkezli birtakım gelişmelerin yaşanacağı iddia edildi. Los Angeles yangınları küresel kıyametin ilk halkası olarak gösterilirken The Economist 2025'te yeni bir pandemi, biyolojik savaş, nükleer çatışma ve Avrupa'da siyasi kriz mesajları verip felaket tellallığına soyundu.

Özel Haber takvim.com.tr Özel Haber
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 12:05
ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kıvılcım yaktı... Los Angeles'ta günlerdir devam eden, ülkenin sembol noktalarından biri olan Hollywood tepesine ulaşan yangınlarda bir türlü kontrol altına alınamadı.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Alev kapanında çok sayıda kişi can verdi. 37 bin dönümden fazla alan kül oldu, şu ana kadar 12 bin yapı kullanılamaz hale geldi.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

İSRAİL'E MİLYARLARCA DOLAR AKITAN ABD YANGINA ÇARE BULAMIYOR

Aralarında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı amansızca destekleyen isimlerin de yer aldığı Hollywood'un tanıdık simalarının malikaneleri kül oldu.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Bu durum "İsrail'in Gazze'yi bombalaması için milyarlarca dolar gönderen ABD günlerdir alevlere bir çare bulamıyor" yorumlarına yol açtı.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Sosyal medyada konuya ilişkin "İlahi Adalet" paylaşımları yapıldı.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Los Angeles'ta alevlerle mücadele sürerken New York'tan da dumanlar yükseldi.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Zamanlaması manidar bu olaylar silsilesi "ABD'de neler oluyor?" sorusunu sordurttu.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi



THE ECONOMİST'İN 2025 KAPAĞINDA "ALEV KAPANINDA ABD" SİLÜETİ

Tam da bu noktada merkezi Londra'da olan küreselcilerin sesi The Economist'in 2025 kapağı akıllara geldi.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Savaş, nükleer bomba, Avrupa'da siyasi krizler ve bir dizi felaket senaryolarını içeren kapaktaki "Dumanlar altında gökdelenler" silüeti ABD'deki Los Angeles ve New York yangınlarını işaret eder nitelikte.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

ABD'Yİ HANGİ EL YAKTI?

Peki, ABD'yi hangi el yaktı? Los Angeles ve New York yangınlarıyla ne mesaj verilmek istendi?

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Yanıt bekleyen bu soruların gölgesinde The Economist'in 2025 diyagramı mercek altına aldık.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

GÖZLER ÇİN'E ÇEVRİLDİ

Yangınları simgeleyen görselin peşinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in portesi dikkat çekti.

Diyagramı saat yönünde ele aldığımız vakit Ocak 2025'teki yangından sonra Şubat'ta Çin merkezli birtakım gelişmelerin yaşanacağı öne sürülüyor.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

YENİ BİR PANDEMİ

Dünya küresi ve aşı sembolü ile belirtilen alan ise "Yeni bir pandemi" ve "Biyolojik savaş" değerlendirmelerine yol açtı.

Diyagramda dikkat çeken diğer silüetler ise şöyle; Donald Trump, Vladimir Putin, Zelenskiy, Ursula Vonder Leyen.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

RUSYA-UKRAYNA HATTI, NÜKLEER RİSK VE AVRUPA'DAKİ SİYASİ KRİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yer veren The Economist, savvaşın seyrini nükleer silahların değiştirebileceğini ima etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve çatlak sandık sembolleri de Avrupa'nın siyasi krizlerler boğuşacağını işaret ediyor. Bilindiği üzere Almanya ve Fransa'da hükümet dağıldı. Erken seçim kararı alındı.

ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

2024 KEHANETLERİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

2024 kapağında dikkat çeken Zelenskiy-Putin siluetleri, yıl boyunca Ukrayna-Rusya geriliminin süreceğini öngörmüştü. ABD seçimlerine dair işaretler de Trump'ın başkanlık yarışındaki etkisini doğru tahmin etmişti.

Çin-ABD ilişkilerine dair kapaktaki vurgu ise iki süper güç arasındaki gerilimin artmasını başarılı bir şekilde öngörmüştü.