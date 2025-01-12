ABD'yi yakan ateşe 'küresel' bakış! "Armageddon" tetiğini The Economist'e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi

Yanıt bekleyen bu soruların gölgesinde The Economist'in 2025 diyagramı mercek altına aldık.



GÖZLER ÇİN'E ÇEVRİLDİ



Yangınları simgeleyen görselin peşinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in portesi dikkat çekti.



Diyagramı saat yönünde ele aldığımız vakit Ocak 2025'teki yangından sonra Şubat'ta Çin merkezli birtakım gelişmelerin yaşanacağı öne sürülüyor.

YENİ BİR PANDEMİ



Dünya küresi ve aşı sembolü ile belirtilen alan ise "Yeni bir pandemi" ve "Biyolojik savaş" değerlendirmelerine yol açtı.



Diyagramda dikkat çeken diğer silüetler ise şöyle; Donald Trump, Vladimir Putin, Zelenskiy, Ursula Vonder Leyen.



RUSYA-UKRAYNA HATTI, NÜKLEER RİSK VE AVRUPA'DAKİ SİYASİ KRİZ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yer veren The Economist, savvaşın seyrini nükleer silahların değiştirebileceğini ima etti.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve çatlak sandık sembolleri de Avrupa'nın siyasi krizlerler boğuşacağını işaret ediyor. Bilindiği üzere Almanya ve Fransa'da hükümet dağıldı. Erken seçim kararı alındı.

