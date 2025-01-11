Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası

YANGIN NASIL BAŞLADI?

Los Angeles’i etkisi altına alan yangınların nasıl çıktığı hala bilinmiyor. Perşembe günü bir kişi kundakçı olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı fakat şahısla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

“İKİ KİŞİ BENZİN DÖKÜP YAKTI”

DailyMail, Palisades'teki yıkıcı yangın çıkmadan hemen önce iki adamın benzin döküp yangını ateşe verdiği anların kamera tarafından görüntülendiğini iddia etti. Daily Mail’e göre bir yetkili “Bize gelen bir vatandaş, iki adamın benzin döküp yaktığına dair bir video çektiğini söyledi.” dedi. Fakat görüntülerden ise haber yok.

İHBAR YOK

Los Angeles Polis Departmanı perşembe günü DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, Palisades Yangını ile ilgili olarak “herhangi bir kundaklama ihbarı almadıklarını” söyledi.

ELEKTRİK HATLARI MI?

Araştırmacılar, kıyametvari, hızla yayılan yangınlar için olası tutuşma kaynakları dizisini değerlendiriyor ancak şimdiye kadar yangınlarda kundaklama olduğuna dair resmi bir belirti yok. Orman yangınlarının en yaygın tetikleyicilerinden biri olan kıvılcım çıkaran elektrik hatları da bir neden olarak tanımlanmadı.

YILBAŞI FACİASI

Kuzey Piedra Morada Drive sakinlerinden bazıları, yıkıcı yangının nasıl başladığına dair alternatif bir teoriye sahip: Yangının, neredeyse bir hafta boyunca sessiz kalan ve ardından Santa Ana'daki kuru rüzgarlarla yeniden alevlenen Yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerden kaynaklandığı iddia ediliyor. Yılbaşı gecesi saat 00.20 sularında, bölgede havai fişek sesleri duyulduğunu bildiren sakinler ardından orman yangını çıktığını söyledi.

Los Angeles'ta havai fişek kullanımı, yangın riski yaratması nedeniyle her yerde yasaktır.

Olay yerine gelen LAFD ekipleri helikopterlerden su dökerek yangını gece saat 03.00'te söndürdü.