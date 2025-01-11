Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde günlerdir devam eden yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Palisades'te salı sabahı patlak veren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Yarım saat içinde 150 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan ve çarşamba günü Manhattan'dan büyük bir alanı etkisi altına alan yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor.
Los Angeles’i etkisi altına alan yangınların nasıl çıktığı hala bilinmiyor. Perşembe günü bir kişi kundakçı olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı fakat şahısla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
“İKİ KİŞİ BENZİN DÖKÜP YAKTI”
DailyMail, Palisades'teki yıkıcı yangın çıkmadan hemen önce iki adamın benzin döküp yangını ateşe verdiği anların kamera tarafından görüntülendiğini iddia etti. Daily Mail’e göre bir yetkili “Bize gelen bir vatandaş, iki adamın benzin döküp yaktığına dair bir video çektiğini söyledi.” dedi. Fakat görüntülerden ise haber yok.
İHBAR YOK
Los Angeles Polis Departmanı perşembe günü DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, Palisades Yangını ile ilgili olarak “herhangi bir kundaklama ihbarı almadıklarını” söyledi.
ELEKTRİK HATLARI MI?
Araştırmacılar, kıyametvari, hızla yayılan yangınlar için olası tutuşma kaynakları dizisini değerlendiriyor ancak şimdiye kadar yangınlarda kundaklama olduğuna dair resmi bir belirti yok. Orman yangınlarının en yaygın tetikleyicilerinden biri olan kıvılcım çıkaran elektrik hatları da bir neden olarak tanımlanmadı.
YILBAŞI FACİASI
Kuzey Piedra Morada Drive sakinlerinden bazıları, yıkıcı yangının nasıl başladığına dair alternatif bir teoriye sahip: Yangının, neredeyse bir hafta boyunca sessiz kalan ve ardından Santa Ana'daki kuru rüzgarlarla yeniden alevlenen Yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerden kaynaklandığı iddia ediliyor. Yılbaşı gecesi saat 00.20 sularında, bölgede havai fişek sesleri duyulduğunu bildiren sakinler ardından orman yangını çıktığını söyledi.
Los Angeles'ta havai fişek kullanımı, yangın riski yaratması nedeniyle her yerde yasaktır.
Olay yerine gelen LAFD ekipleri helikopterlerden su dökerek yangını gece saat 03.00'te söndürdü.
Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. En az 180.000 kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer ölü sayısının artmasını bekliyor. Şehrin itfaiye şefi, 20.000 dönümden fazla alanı yakan ve "Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri" olan Palisades Yangını da dahil olmak üzere altı aktif yangın bulunduğunu söyledi. Eaton Yangını 13.956 dönüm alanı yaktı. Perşembe günü Calabasas ve Hidden Hills bölgelerinde çıkan Kenneth Yangını, sadece birkaç saat içinde 1.000 dönüme çıktı. Yetkililer, orman yangınlarının toplamda 35.000 dönümden fazla alanı yaktığını ve tahmini 10.000 binayı yok ettiğini söylerken yangının hafta sonu da devam edebileceğini söyledi.