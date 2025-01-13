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ABD'yi "Gazze" yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

ABD günlerdir yangınlarla cebelleşiyor. Hollywood'un tanıdık simaları "Los Angeles Gazze'ye döndü" diyerek ibretlik bir itirafta bulunurken California'daki su rezervlerinin Yahudi kökenli Resnick ailesi tarafından depolandığı, bu sebeple barajların işlevsiz kaldığı ortaya çıktı. Tarım baronu Stewart ve Lynda Resnick'in 500 milyar galon tatlı suya sahip olduğu söylenirken ABD basını bahse konu çifti "İklim suçluları" ve "İşgalcinin (İsrail) büyük hayranları" olarak tanımlanıyor. Resnickler'in İsrail ordusuna Gazze'yi yıkması için milyonlarca dolar yardım gönderdiği biliniyor.

Ahmet Zeren takvim.com.tr Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 13:35
ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Bir kıvılcım 'süper gücü' aciz bıraktı... Amerika Birleşik Devletleri günlerdir yangınlarla boğuşuyor.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

7 Ocak 2025'te Los Angeles'ta başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alev kapanında şu ana kadar 24 ABD vatandaşı can verdi.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

ABD ekonomisi milyarlarca dolar zarara uğradı, afet bölgesinde yağmalar baş gösterdi. Sahadaki kurumlar yetersiz kaldı, FBI'ın halktan yardım dilendi.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Aralarında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı amansızca destekleyen isimlerin de yer aldığı Hollywood'un tanıdık simalarının malikaneleri kül oldu.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Bu durum "İsrail'in Gazze'yi bombalaması için milyarlarca dolar gönderen ABD günlerdir alevlere bir çare bulamıyor" yorumlarına yol açtı. Sosyal medyada konuya ilişkin "İlahi Adalet" paylaşımları yapıldı.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

İBRETLİK İTİRAF: LOS ANGELES GAZZE'YE DÖNDÜ

Tam da bu noktada ibretlik bir itiraf geldi... Jamie Lee Curtis, Los Angeles'ın Gazze'ye döndüğünü söyledi.

Curtis, "Los Angeles'in tamamı alevler içinde. Her yer, her yer. Pacific Palisades'in tamamı yok oldu. Arkadaşlar yani tüm mahallem yok oldu diyorum. Pacific Palisades'in tamamı ne yazık ki Gazze gibi ya da feci şeylerin yaşandığı savaş gören ülkeler gibi görünüyor" dedi.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

MEL GIBSON: SU REZERVLERİ BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ BOŞALTILDI

ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson ise Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için "korkunç teoriler üretebileceğini" ancak bunların yerine yangınları söndürme sırasında ortaya çıkan "su eksikliğini" dile getirmenin uygun olacağını söyledi.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

14,5 milyon dolarlık evi yanan Gibson, "Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. California'da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var" dedi.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Peki, Mel Gibson'un "Bir sebepten ötürü boşaltıldı" dediği su rezervlerinin Yahudi kökenli Resnick ailesinin tekelinde olduğunu biliyor muydunuz?

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

ABD'DEKİ YANGINLARIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: YAHUDİ TARIM BARONU 'RESNICK'LER

Dönem dönem su sıkıntısı çeken California'da kamuya hizmet maksadıyla barajlar üretildi. Halktan alınan vergilerle inşa edilen bu barajlar günlerdir ABD'de devam eden yangınlarda hiçbir işlevsellik gösteremedi.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

İtfaiye su sağlayan hidratların çoğu boş kaldı. Bahse konu barajların özelleştirildiği ortaya çıktı.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Su kaynaklarını tekeline alan Resnick'lerin su stoklama politikası sebebiyle barajlar Los Angeles'ı kasıp kavuran büyük yangına derman olamadı.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

TEPKİ YAĞIYOR: 500 MİLYAR GALON TATLI SULARI VAR

Bu durum ABD kamuoyu tarafından çokça eleştirildi.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Sosyal medya platformlarında Stewart ve Lynda Resnick çiftinin 500 milyar galon tatlı suya sahip olduğuna dair paylaşımlar yapıldı.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

"Los Angeles'taki yangınların arkasında kapitalizm mi var?" sorusu soruldu. "Resnick'ler bu suyu halka açsaydı, işler çok daha farklı olabilirdi" yorumları yapıldı.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Peki, kim bu Yahudi kökenli Resnick ailesi? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Stewart ve Lynda Resnick... Bu aile California'nın en büyük tarım üreticisi. 130 bin dönümü California'da ekili olan 175 bin dönümlük tarım arazisine sahipler. Kendi tabirleriyle ABD'nin yarısı ürettikleri tarım ürünlerini kullanıyor. ABD'nin en büyük tarım odaklı holdingi 'The Wonderful Company'i yöneten Resnickler, 9 milyar dolara yakın kişisel servete sahip.

Resnick ailesi, California'daki su kaynaklarının büyük bir kısmına elinde tutuyor. Yılda en az 450 milyon metreküp su kullanıyor. Bu suyu kullanmakla kalmayıp stokluyor. ABD'deki son yangınlardaki su yetersizliği bu gerçeği bir kez daha açık etti.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Resnick ailesi Gazze'yi ve Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e göbekten bağlı. Soykırım ordusuna finansman kaynak sağlıyorlar. 2015-2022 yılları arasında Resnicklerden İsrail ordusuna tam 2.4 milyon dolarlık bir para transferi oldu.

ABD'nin Orta Doğu ülkelerine uyguladığı yaptırımlar, fıstık üretiminde Resnick tekeline yol açtı. Bu yolla tarım baronu olan Resnickler, İsrail'e finasman sağladı.

ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

ABD basınında Stewart ve Lynda Resnick çifti "İklim suçluları" ve "İşgalcinin (İsrail) büyük hayranları" olarak tanımlanıyor.