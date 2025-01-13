ABD'yi "Gazze" yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Peki, kim bu Yahudi kökenli Resnick ailesi? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.



Stewart ve Lynda Resnick... Bu aile California'nın en büyük tarım üreticisi. 130 bin dönümü California'da ekili olan 175 bin dönümlük tarım arazisine sahipler. Kendi tabirleriyle ABD'nin yarısı ürettikleri tarım ürünlerini kullanıyor. ABD'nin en büyük tarım odaklı holdingi 'The Wonderful Company'i yöneten Resnickler, 9 milyar dolara yakın kişisel servete sahip.



Resnick ailesi, California'daki su kaynaklarının büyük bir kısmına elinde tutuyor. Yılda en az 450 milyon metreküp su kullanıyor. Bu suyu kullanmakla kalmayıp stokluyor. ABD'deki son yangınlardaki su yetersizliği bu gerçeği bir kez daha açık etti.

