ABD'yi "Gazze" yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı

Bir kıvılcım 'süper gücü' aciz bıraktı... Amerika Birleşik Devletleri günlerdir yangınlarla boğuşuyor.
7 Ocak 2025'te Los Angeles'ta başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alev kapanında şu ana kadar 24 ABD vatandaşı can verdi.
ABD ekonomisi milyarlarca dolar zarara uğradı, afet bölgesinde yağmalar baş gösterdi. Sahadaki kurumlar yetersiz kaldı, FBI'ın halktan yardım dilendi.
Aralarında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı amansızca destekleyen isimlerin de yer aldığı Hollywood'un tanıdık simalarının malikaneleri kül oldu.
Bu durum "İsrail'in Gazze'yi bombalaması için milyarlarca dolar gönderen ABD günlerdir alevlere bir çare bulamıyor" yorumlarına yol açtı. Sosyal medyada konuya ilişkin "İlahi Adalet" paylaşımları yapıldı.
İBRETLİK İTİRAF: LOS ANGELES GAZZE'YE DÖNDÜ
Tam da bu noktada ibretlik bir itiraf geldi... Jamie Lee Curtis, Los Angeles'ın Gazze'ye döndüğünü söyledi.
Curtis, "Los Angeles'in tamamı alevler içinde. Her yer, her yer. Pacific Palisades'in tamamı yok oldu. Arkadaşlar yani tüm mahallem yok oldu diyorum. Pacific Palisades'in tamamı ne yazık ki Gazze gibi ya da feci şeylerin yaşandığı savaş gören ülkeler gibi görünüyor" dedi.
MEL GIBSON: SU REZERVLERİ BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ BOŞALTILDI
ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson ise Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için "korkunç teoriler üretebileceğini" ancak bunların yerine yangınları söndürme sırasında ortaya çıkan "su eksikliğini" dile getirmenin uygun olacağını söyledi.
14,5 milyon dolarlık evi yanan Gibson, "Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. California'da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var" dedi.
Peki, Mel Gibson'un "Bir sebepten ötürü boşaltıldı" dediği su rezervlerinin Yahudi kökenli Resnick ailesinin tekelinde olduğunu biliyor muydunuz?
ABD'DEKİ YANGINLARIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: YAHUDİ TARIM BARONU 'RESNICK'LER
Dönem dönem su sıkıntısı çeken California'da kamuya hizmet maksadıyla barajlar üretildi. Halktan alınan vergilerle inşa edilen bu barajlar günlerdir ABD'de devam eden yangınlarda hiçbir işlevsellik gösteremedi.
İtfaiye su sağlayan hidratların çoğu boş kaldı. Bahse konu barajların özelleştirildiği ortaya çıktı.
Su kaynaklarını tekeline alan Resnick'lerin su stoklama politikası sebebiyle barajlar Los Angeles'ı kasıp kavuran büyük yangına derman olamadı.
TEPKİ YAĞIYOR: 500 MİLYAR GALON TATLI SULARI VAR
Bu durum ABD kamuoyu tarafından çokça eleştirildi.
Sosyal medya platformlarında Stewart ve Lynda Resnick çiftinin 500 milyar galon tatlı suya sahip olduğuna dair paylaşımlar yapıldı.
"Los Angeles'taki yangınların arkasında kapitalizm mi var?" sorusu soruldu. "Resnick'ler bu suyu halka açsaydı, işler çok daha farklı olabilirdi" yorumları yapıldı.
Peki, kim bu Yahudi kökenli Resnick ailesi? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
Stewart ve Lynda Resnick... Bu aile California'nın en büyük tarım üreticisi. 130 bin dönümü California'da ekili olan 175 bin dönümlük tarım arazisine sahipler. Kendi tabirleriyle ABD'nin yarısı ürettikleri tarım ürünlerini kullanıyor. ABD'nin en büyük tarım odaklı holdingi 'The Wonderful Company'i yöneten Resnickler, 9 milyar dolara yakın kişisel servete sahip.
Resnick ailesi, California'daki su kaynaklarının büyük bir kısmına elinde tutuyor. Yılda en az 450 milyon metreküp su kullanıyor. Bu suyu kullanmakla kalmayıp stokluyor. ABD'deki son yangınlardaki su yetersizliği bu gerçeği bir kez daha açık etti.
Resnick ailesi Gazze'yi ve Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e göbekten bağlı. Soykırım ordusuna finansman kaynak sağlıyorlar. 2015-2022 yılları arasında Resnicklerden İsrail ordusuna tam 2.4 milyon dolarlık bir para transferi oldu.
ABD'nin Orta Doğu ülkelerine uyguladığı yaptırımlar, fıstık üretiminde Resnick tekeline yol açtı. Bu yolla tarım baronu olan Resnickler, İsrail'e finasman sağladı.
ABD basınında Stewart ve Lynda Resnick çifti "İklim suçluları" ve "İşgalcinin (İsrail) büyük hayranları" olarak tanımlanıyor.