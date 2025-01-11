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Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor

Los Angeles, yetersiz müdahale nedeniyle günlerdir söndürülemeyen yangınlarda küle dönerken dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in kardeşi Alana Hadid, dünyaya “uyanın” dedi. Instagram hesabından paylaştığı videoda Los Angeles ve Gazze’nin görüntülerini bir araya getiren Hadid, “Bunu yapmak için (İsrail’in Gazze’yi bombalaması) milyarlarca dolar gönderiyorlar. Ve bizi bundan (Los Angeles’taki yangınlar) kurtaracak paraları yok.” dedi.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 13:11 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 13:31
Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor

İÇİNDEKİLER

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    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlar söndürülemiyor. Binlerce dönüm arazi küle döndü, binlerce ev yandı ve en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yangınlara havadan müdahale yok denecek kadar azken Los Angeles adeta savaş alanına döndü. Yetkililere ise tepki yağıyor.

    Los Angeles, ReutersLos Angeles, Reuters

    Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Alana Hadid, Los Angeles'taki yangınları söndüremeyen ABD'li yetkilerin İsrail'e Gazze'yi bombalaması için milyarlarca dolar gönderdiğine dikkat çekti.

    Alana Hadid'den Los Angeles yangınlarına ve Gazze'ye dikkat çeken tepki

    ALANA HADİD'DEN ÖRNEK TEPKİ

    Alana Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Bu evimden 7 mil uzakta olan bir yangın ve buraya Bundan bunun sorumlusu olduğumuzu söylemeye geldim. Bundan biz sorumluyuz. Bundan biz sorumluyuz. Doğa ana değil, bu doğal değil, insan yapımı."

    Alana Hadid'in paylaşımı, ʺBu evimden 7 mil uzakta olan bir yangın ve buraya Bundan bunun sorumlusu olduğumuzu söylemeye geldim. Bundan biz sorumluyuz. Bundan biz sorumluyuz. Doğa ana değil, bu doğal değil, insan yapımı.ʺTakvim.com.tr Ekran GörüntüsüAlana Hadid'in paylaşımı, ʺBu evimden 7 mil uzakta olan bir yangın ve buraya Bundan bunun sorumlusu olduğumuzu söylemeye geldim. Bundan biz sorumluyuz. Bundan biz sorumluyuz. Doğa ana değil, bu doğal değil, insan yapımı.ʺTakvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    BİR GAZZE'YE BAKIN BİR DE LOS ANGELES'A

    "Burası Gazze, burası Los Angeles. (Videoda Gazze ve Los Angeles'ın fotoğraflarını gösteriyor) Bu insan yapımı (Gazze). Dünyadaki en korkunç şeyleri biz yapıyoruz. En kötüsünü yapıyoruz ve sanat eserlerine boya atan iklim aktivistlerine kırgınız. Bazı insanlar bu tür yıkımlardan çok sanat eserlerini yok eden iklim aktivistlerine daha çok üzülüyor. Bunu engellemeye çalışıyorlar."

    ʺBurası Gazze, burası Los Angeles. (Videoda Gazze ve Los Angeles’ın fotoğraflarını gösteriyor) Bu insan yapımı (Gazze). Dünyadaki en korkunç şeyleri biz yapıyoruz. En kötüsünü yapıyoruz ve sanat eserlerine boya atan iklim aktivistlerine kırgınız. Bazı insanlar bu tür yıkımlardan çok sanat eserlerini yok eden iklim aktivistlerine daha çok üzülüyor. Bunu engellemeye çalışıyorlar.ʺ Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüʺBurası Gazze, burası Los Angeles. (Videoda Gazze ve Los Angeles’ın fotoğraflarını gösteriyor) Bu insan yapımı (Gazze). Dünyadaki en korkunç şeyleri biz yapıyoruz. En kötüsünü yapıyoruz ve sanat eserlerine boya atan iklim aktivistlerine kırgınız. Bazı insanlar bu tür yıkımlardan çok sanat eserlerini yok eden iklim aktivistlerine daha çok üzülüyor. Bunu engellemeye çalışıyorlar.ʺ Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    "İSRAİl'E MİLYARLARCA DOLAR GÖNDERENLERİN YANGINDAN KURTARACAK PARASI YOK"

    "Buraya (Gazze) 15 ay boyunca 2000 poundluk bomba bırakmak buradaki yangınları doğrudan etkiliyor. Hepsi birbirine bağlı. Yönetici sınıfın normal olduğuna karar verdiği budur. Uyanmamız lazım, bunu bir düşünün. Bunu yapmak için (İsrail'in Gazze'yi bombalaması) milyarlarca dolar gönderiyorlar. Ve bizi bundan (Los Angeles'taki yangınlar) kurtaracak paraları yok."

    ʺBuraya (Gazze) 15 ay boyunca 2000 poundluk bomba bırakmak buradaki yangınları doğrudan etkiliyor. Hepsi birbirine bağlı. Yönetici sınıfın normal olduğuna karar verdiği budur. Uyanmamız lazım, bunu bir düşünün. Bunu yapmak için (İsrail’in Gazze’yi bombalaması) milyarlarca dolar gönderiyorlar. Ve bizi bundan (Los Angeles’taki yangınlar) kurtaracak paraları yok.ʺ Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüʺBuraya (Gazze) 15 ay boyunca 2000 poundluk bomba bırakmak buradaki yangınları doğrudan etkiliyor. Hepsi birbirine bağlı. Yönetici sınıfın normal olduğuna karar verdiği budur. Uyanmamız lazım, bunu bir düşünün. Bunu yapmak için (İsrail’in Gazze’yi bombalaması) milyarlarca dolar gönderiyorlar. Ve bizi bundan (Los Angeles’taki yangınlar) kurtaracak paraları yok.ʺ Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

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