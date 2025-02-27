ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

Geçtiğimiz cuma günü Fox News'e mülakat veren Pam Bondi Adalet Bakanlığı'nın Epstein'ın müşterilerinin bir listesini yayınlayıp yayınlamayacağı sorulduğunda "Şu anda gözden geçirmek üzere masamın üzerinde duruyor. Bu Başkan Trump tarafından verilen bir talimat." şeklinde soruldu.

BOMBA İSİM PRENS ANDREW Epstein ile ilişkisi en yüksek profilli kişilerden biri, finansçıyla olan dostluğu nedeniyle 2019'da kamu görevlerinden ayrılmak zorunda kalan İngiltere Prensi Andrew'du. Prens Andrew'un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı Bondi, Donald Trump'ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından 4 Şubat'ta Senato tarafından başsavcı olarak onaylandı. Cumhuriyetçi milletvekillerinin Epstein davasıyla ilgili belgeleri yayınlaması yönündeki baskılarıyla karşı karşıya kaldı.