ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

ABD Adalet Bakanlığı, Wall Street devleri, İngiliz Kraliyet Ailesi ve siyasilerden Hollywood yıldızlarına dünyaca ünlü isimlerin karıştığı seks ticaretiyle suçlanan eski finansçı Jeffrey Epstein dosyasını kamuoyuna yayımlayacak.
EPSTEIN UÇUŞ KAYITLARI AÇIKLANACAK
Başsavcı Pam Bondi Epstein adasına uçuş kayıtlarını ve "birçok ismi" bugün yayımlayacaklarını duyurdu.
Bondi, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Sanırım yarın ofisim tarafından Epstein'la ilgili bazı bilgilerin yayınlanacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
Bakanlığının, 2019 yılında federal seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken intihar eden Epstein ile bağlantılı 250'den fazla mağdurun kişisel bilgilerini korumak için çalıştığını söyledi.
Bondi, federal seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken 2019 yılında intihar eden Epstein ile bağlantılı 250'den fazla mağdurun kişisel bilgilerini korumak için çalıştıklarını söyledi.
UÇUŞ KAYITLARI, İSİMLER VE DAHA FAZLASI…
Bondi, Epstein hakkında "çok sayıda uçuş kaydı, çok sayıda isim, çok sayıda bilgi" yayınlamayı umduğunu söyledi.
Geçtiğimiz cuma günü Fox News'e mülakat veren Pam Bondi Adalet Bakanlığı'nın Epstein'ın müşterilerinin bir listesini yayınlayıp yayınlamayacağı sorulduğunda "Şu anda gözden geçirmek üzere masamın üzerinde duruyor. Bu Başkan Trump tarafından verilen bir talimat." şeklinde soruldu.
BOMBA İSİM PRENS ANDREW
Epstein ile ilişkisi en yüksek profilli kişilerden biri, finansçıyla olan dostluğu nedeniyle 2019'da kamu görevlerinden ayrılmak zorunda kalan İngiltere Prensi Andrew'du.
Bondi, Donald Trump'ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından 4 Şubat'ta Senato tarafından başsavcı olarak onaylandı. Cumhuriyetçi milletvekillerinin Epstein davasıyla ilgili belgeleri yayınlaması yönündeki baskılarıyla karşı karşıya kaldı.