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ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

ABD Adalet Bakanlığı, seks ticaretiyle suçlanan ve hapishanedeki hücresinde intihar eden Jeffrey Epstein ile ilgili dosyayı kamuoyuna açacak. İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Hollywood yıldızlarına uzan Epstein listesinde kimler var? Bakanlık hem Epstein adasına giden isimlerin uçuş kayıtlarının bugün yayımlanacağını duyurdu. Peki listede kimler var? Takvim.com.tr anbean takip ediyor...

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 11:14
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

ABD Adalet Bakanlığı, Wall Street devleri, İngiliz Kraliyet Ailesi ve siyasilerden Hollywood yıldızlarına dünyaca ünlü isimlerin karıştığı seks ticaretiyle suçlanan eski finansçı Jeffrey Epstein dosyasını kamuoyuna yayımlayacak.

ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

EPSTEIN UÇUŞ KAYITLARI AÇIKLANACAK

Başsavcı Pam Bondi Epstein adasına uçuş kayıtlarını ve "birçok ismi" bugün yayımlayacaklarını duyurdu.

ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

Bondi, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Sanırım yarın ofisim tarafından Epstein'la ilgili bazı bilgilerin yayınlanacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

Bakanlığının, 2019 yılında federal seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken intihar eden Epstein ile bağlantılı 250'den fazla mağdurun kişisel bilgilerini korumak için çalıştığını söyledi.

ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

Bondi, federal seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken 2019 yılında intihar eden Epstein ile bağlantılı 250'den fazla mağdurun kişisel bilgilerini korumak için çalıştıklarını söyledi.

ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

UÇUŞ KAYITLARI, İSİMLER VE DAHA FAZLASI…

Bondi, Epstein hakkında "çok sayıda uçuş kaydı, çok sayıda isim, çok sayıda bilgi" yayınlamayı umduğunu söyledi.

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ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

Geçtiğimiz cuma günü Fox News'e mülakat veren Pam Bondi Adalet Bakanlığı'nın Epstein'ın müşterilerinin bir listesini yayınlayıp yayınlamayacağı sorulduğunda "Şu anda gözden geçirmek üzere masamın üzerinde duruyor. Bu Başkan Trump tarafından verilen bir talimat." şeklinde soruldu.

ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…

BOMBA İSİM PRENS ANDREW

Epstein ile ilişkisi en yüksek profilli kişilerden biri, finansçıyla olan dostluğu nedeniyle 2019'da kamu görevlerinden ayrılmak zorunda kalan İngiltere Prensi Andrew'du.

Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı
Prens Andrew'un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı

Bondi, Donald Trump'ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından 4 Şubat'ta Senato tarafından başsavcı olarak onaylandı. Cumhuriyetçi milletvekillerinin Epstein davasıyla ilgili belgeleri yayınlaması yönündeki baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…