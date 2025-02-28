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Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

ABD'de uzun zamandır beklenen Jeffrey Epstein dosyası yayımlandı. Hollywood yıldızlarından Wall Street devlerine ve İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar dünyaca ünlü birçok ismin karıştığı Epstein dosyasında uçuş kayıtları, iletişim defterleri ve masörlerin yer aldığı liste resmi olarak ilk kez yayımlandı. 250'den fazla masözün yer aldığı listede çıplak fotoğraflar, masaj masaları, seks oyuncakları ve diğer eşyalar da dahil olmak üzere 150'den fazla öğeye ait kayıtlar yer alıyor. Takvim.com.tr belgelere ulaştı. İşte seks ticareti, cinsel istismar ve pedofili ile suçlanan Jeffrey Epstein dosyası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 09:47
Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

ABD'de Hollywood yıldızlarından Wall Street devlerine ve hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzanan Jeffrey Epstein dosyasında ilk belgeler yayımlandı.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

EPSTEIN DOSYASI AÇILDI BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve seks ticareti ile suçlanan ve hapishanede intihar ederek hayatını kaybeden Jeffrey Epstein dosyalarının ilk postası kamuoyuna açıldı.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

ABD Başsavcısı Pam Bondi dün Epstein dosyasının kamuoyuna açıklanacağını söylemiş ve "Umarım yarın çok sayıda uçuş kaydı, çok sayıda isim ve çok sayıda bilgi göreceksiniz. O adamın ve suç ortağının yaptığı şey gerçekten iğrenç." demişti.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

UÇUŞ KAYITLARI, İLETİŞİM DEFTERİ, MASÖRLER…

Resmi olarak gizliliği kaldırılan materyaller arasında uçuş kayıtları, Epstein'ın meşhur iletişim defteri, bir delil listesi ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan on farklı bağlantıda bir masör listesi yer alıyor.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

HOLLYWOOD'DAN SİYASETE, MODAYA..

Daha önce çeşitli biçimlerde dolaşıma giren iletişim listesi, Hollywood, siyaset ve moda dünyasının onlarca ismiyle ilgili sansürlenmiş bilgileri içeriyor.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Adres defterinde yer alan isimler arasında Mick Jagger, Michael Jackson , aktör Alec Baldwin , Ethel Kennedy, Andrew Cuomo , Naomi Campbell ve Courtney Love yer alıyor .

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Hem Harvey hem de Bob Weinstein, merhum Senatör Ted Kennedy; aktör Ralph Fiennes , Alan Dershowitz, John Kerry, Dustin Hoffman, Donald Trump'ın ilk eşi Ivana ve kızı Ivanka Trump da temaslar arasında yer alıyor. Başkanın kendisi listelenmiyor.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

DOSYA DAHA ÖNCE SIZDIRILMIŞTI

Adalet Bakanlığı, dosyaları perşembe günü akşam saatlerinde internet sitesinde, önemlerini açıklayan bir notla birlikte yayınladı.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Notta, "Gizliliği kaldırılan dosyaların ilk aşaması, büyük ölçüde daha önce sızdırılmış ancak ABD Hükümeti tarafından resmi olarak hiçbir zaman yayınlanmamış belgeleri içeriyor" denildi.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

250'DEN FAZLA MASÖZ VAR: ÇIPLAK RESİMLER, SEKS OYUNCAKLARI…

Adalet Bakanlığı ayrıca 250'den fazla masözün yer aldığı karartılmış bir liste yayımladı. Belge dökümünde yer alan delil listesinde çıplak resimler, masaj masaları, seks oyuncakları ve diğer eşyalar da dahil olmak üzere 150'den fazla öğeye ait kayıtlar yer alıyor.

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

İşte Jeffrey Epstein dosyasında yayımlanan ilk belgeler…

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Kanıtlar...

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Kanıtlar...

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Kanıtlar...

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Uçuş listesi (118 sayfalık listede yüzlerce isim bulunuyor)

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

İletişim defteri (95 sayfa)

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Masözlerin yer aldığı belgede karartma yapılmış

Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

Epstein'ın kara kaplı defteri...