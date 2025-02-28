Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

ABD'de Hollywood yıldızlarından Wall Street devlerine ve hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzanan Jeffrey Epstein dosyasında ilk belgeler yayımlandı.
EPSTEIN DOSYASI AÇILDI BELGELER ORTAYA ÇIKTI
Fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve seks ticareti ile suçlanan ve hapishanede intihar ederek hayatını kaybeden Jeffrey Epstein dosyalarının ilk postası kamuoyuna açıldı.
ABD Başsavcısı Pam Bondi dün Epstein dosyasının kamuoyuna açıklanacağını söylemiş ve "Umarım yarın çok sayıda uçuş kaydı, çok sayıda isim ve çok sayıda bilgi göreceksiniz. O adamın ve suç ortağının yaptığı şey gerçekten iğrenç." demişti.
UÇUŞ KAYITLARI, İLETİŞİM DEFTERİ, MASÖRLER…
Resmi olarak gizliliği kaldırılan materyaller arasında uçuş kayıtları, Epstein'ın meşhur iletişim defteri, bir delil listesi ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan on farklı bağlantıda bir masör listesi yer alıyor.
HOLLYWOOD'DAN SİYASETE, MODAYA..
Daha önce çeşitli biçimlerde dolaşıma giren iletişim listesi, Hollywood, siyaset ve moda dünyasının onlarca ismiyle ilgili sansürlenmiş bilgileri içeriyor.
Adres defterinde yer alan isimler arasında Mick Jagger, Michael Jackson , aktör Alec Baldwin , Ethel Kennedy, Andrew Cuomo , Naomi Campbell ve Courtney Love yer alıyor .
Hem Harvey hem de Bob Weinstein, merhum Senatör Ted Kennedy; aktör Ralph Fiennes , Alan Dershowitz, John Kerry, Dustin Hoffman, Donald Trump'ın ilk eşi Ivana ve kızı Ivanka Trump da temaslar arasında yer alıyor. Başkanın kendisi listelenmiyor.
DOSYA DAHA ÖNCE SIZDIRILMIŞTI
Adalet Bakanlığı, dosyaları perşembe günü akşam saatlerinde internet sitesinde, önemlerini açıklayan bir notla birlikte yayınladı.
Notta, "Gizliliği kaldırılan dosyaların ilk aşaması, büyük ölçüde daha önce sızdırılmış ancak ABD Hükümeti tarafından resmi olarak hiçbir zaman yayınlanmamış belgeleri içeriyor" denildi.
250'DEN FAZLA MASÖZ VAR: ÇIPLAK RESİMLER, SEKS OYUNCAKLARI…
Adalet Bakanlığı ayrıca 250'den fazla masözün yer aldığı karartılmış bir liste yayımladı. Belge dökümünde yer alan delil listesinde çıplak resimler, masaj masaları, seks oyuncakları ve diğer eşyalar da dahil olmak üzere 150'den fazla öğeye ait kayıtlar yer alıyor.
İşte Jeffrey Epstein dosyasında yayımlanan ilk belgeler…
Kanıtlar...
Kanıtlar...
Kanıtlar...
Uçuş listesi (118 sayfalık listede yüzlerce isim bulunuyor)