Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...

ABD'de Hollywood yıldızlarından Wall Street devlerine ve hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzanan Jeffrey Epstein dosyasında ilk belgeler yayımlandı.

EPSTEIN DOSYASI AÇILDI BELGELER ORTAYA ÇIKTI Fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve seks ticareti ile suçlanan ve hapishanede intihar ederek hayatını kaybeden Jeffrey Epstein dosyalarının ilk postası kamuoyuna açıldı.

ABD Başsavcısı Pam Bondi dün Epstein dosyasının kamuoyuna açıklanacağını söylemiş ve "Umarım yarın çok sayıda uçuş kaydı, çok sayıda isim ve çok sayıda bilgi göreceksiniz. O adamın ve suç ortağının yaptığı şey gerçekten iğrenç." demişti.

UÇUŞ KAYITLARI, İLETİŞİM DEFTERİ, MASÖRLER… Resmi olarak gizliliği kaldırılan materyaller arasında uçuş kayıtları, Epstein'ın meşhur iletişim defteri, bir delil listesi ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan on farklı bağlantıda bir masör listesi yer alıyor.