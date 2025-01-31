Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı

İngiltere'de mahkemeye sunulan belgeler, York Dükü Prens Andrew'nun Jeffrey Epstein ile ilişkisini kestiğini iddia etmesine rağmen, ona iki ay sonra "yakında tekrar görüşelim" şeklinde bir e-posta gönderdiğini ortaya koydu.

Andrew'nun, 17 yaşındaki Virginia G. ile birlikte çekilmiş fotoğrafının basına yansıdığı gün Epstein'a mesaj attığı belirtiliyor. Aralık 2010'da Epstein ile bağlarını kopardığını savunan Prens Andrew'nun, Şubat 2011'de "Bağlantıda kalalım, yakında tekrar görüşelim" ifadelerini içeren bir e-posta gönderdiği tespit edildi.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, Jeffrey Epstein'ın dönemin İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson ile 2012 yılına kadar temasını sürdürdüğü ortaya çıktı.