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Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı

Mahkemeye sunulan belgeler, Prens Andrew’un Jeffrey Epstein ile ilişkisini sonlandırdığını iddia etmesine rağmen, ona iki ay sonra “yakında tekrar görüşelim” şeklinde bir e-posta gönderdiğini ortaya koydu. Belgelerde, Epstein’ın İngiltere’nin üst düzey isimleriyle temaslarını 2015’e kadar sürdürdüğüne dair yeni yazışmalar yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 19:52 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 20:46
Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı

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    İngiltere'de mahkemeye sunulan belgeler, York Dükü Prens Andrew'nun Jeffrey Epstein ile ilişkisini kestiğini iddia etmesine rağmen, ona iki ay sonra "yakında tekrar görüşelim" şeklinde bir e-posta gönderdiğini ortaya koydu.

    Andrew'nun, 17 yaşındaki Virginia G. ile birlikte çekilmiş fotoğrafının basına yansıdığı gün Epstein'a mesaj attığı belirtiliyor. Aralık 2010'da Epstein ile bağlarını kopardığını savunan Prens Andrew'nun, Şubat 2011'de "Bağlantıda kalalım, yakında tekrar görüşelim" ifadelerini içeren bir e-posta gönderdiği tespit edildi.

    Mahkemeye sunulan belgelere göre, Jeffrey Epstein'ın dönemin İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson ile 2012 yılına kadar temasını sürdürdüğü ortaya çıktı.

    Prens Andrew ve Virginia Giuffre (Takvim.com.tr)Prens Andrew ve Virginia Giuffre (Takvim.com.tr)

    2015 YILINA KADAR GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Epstein ile ilişkisi tartışılan isimlerden biri de Barclays'in eski CEO'su Jes Staley oldu. Staley, Epstein ile bağlarını CEO olmadan çok önce kopardığını öne sürse de mahkemeye sunulan e-postalar, ikilinin en az 2015 yılına kadar görüştüğünü gösterdi.

    Belgelerde ayrıca Epstein'ın Prens Andrew'a, Staley ile birlikte vakit geçirmesi için davette bulunduğu, Andrew'un ise ertesi akşam Londra'nın Mayfair bölgesinde Staley ile yemeğe çıkacağını yazdığı kaydedildi. Bu gelişmeler, Epstein'ın İngiltere'nin üst düzey isimleriyle kurduğu bağlantıları yeniden gündeme taşıdı.

    Prens Andrew ve Virginia Giuffre (Takvim.com.tr)Prens Andrew ve Virginia Giuffre (Takvim.com.tr)

    ÖNCE TANIMIYORUM DEDİ SONRA ANLAŞMA YOLUNA GİTTİ

    Mahkemeye sunulan belgelere göre, Jeffrey Epstein, 27 Şubat'ta Prens Andrew'a, "Jes Staley salı günü Londra'da olacak, vaktin varsa görüşebiliriz" şeklinde bir mesaj gönderdi. Andrew'un ise bu mesajı aynen tekrar ederek yanıt verdiği belirtildi.

    Buckingham Sarayı konuya ilişkin yorum yapmazken, Prens Andrew daha önce 17 yaşındaki Virginia G'yi hiç tanımadığını iddia etmişti. Ancak 2022'de, Virginia G. ile anlaşmaya vararak açılan davayı sonuçlandırdı.

    Virginia G., Epstein'ın kendisini kraliyet ailesi ve diğer güçlü isimlere pazarladığını iddia etmişti.

    Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

    12 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

    Olayların patlak vermesinden sonra Andrew, askerî unvanları ve kraliyet himayeleri dahil olmak üzere tüm resmî görevlerinden ve "Majesteleri" unvanından feragat etmek zorunda kaldı. New York Post'un haberine göre, Prens Andrew herhangi bir suçu kabul etmese de Epstein ile ilişkisinden pişmanlık duyduğunu ifade etti. Anlaşmanın 12 milyon dolar karşılığında yapıldığı öne sürüldü.

    Cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein (Takvim.com.tr)Cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein (Takvim.com.tr)

    JEFFREY EPSTEİN OLAYI

    En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

    Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

    Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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