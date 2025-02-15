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13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi ve Tesla ile X'in CEO'su milyarder Elon Musk, bomba bir iddiayla gündeme damga vurdu. Sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, beş ay önce doğum yaptığını ve çocuğunun babasının Elon Musk olduğunu iddia etti. St. Clair'ın iddiası doğruysa Musk 13. kez baba oldu. İşte fenomen St. Clair'ın gündeme bomba gibi düşen paylaşımı...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:58
13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

Sosyal medya fenomeni, Ashley St. Clair ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi ve milyarder Elon Musk'ın çocuğunu doğurduğunu iddia etti.

13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

ELON MUSK HAKKINDA BOMBA İDDİA

31 yaşındaki fenomen Clair, cuma gecesi X hesabından yaptığı paylaşımda, 5 ay önce Elon Musk'ın çocuğunu doğurduğunu iddia etti.

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13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

"BEŞ AY ÖNCE DOĞURDUM, BABASI ELON MUSK"

Clair, X hesabından yaptığı paylaşımda "Beş ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Babası Elon Musk'tır" ifadesini kullandı.

13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

"ZARLAR ATILDI"

Clair paylaşımında ayrıca Latince "zar atıldı" anlamına gelen "Alea lacta est" başlığına yer verirken gündeme damga vurdu.

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13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

SOSYAL MEDYA FENOMENİ DUYURDU

St. Clair, "Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamadım ancak son günlerde magazin medyasının, yol açacağı zarara aldırmadan bunu yapmayı planladığı ortaya çıktı. Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesine izin vermeyi amaçlıyorum. Bu nedenle, medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini ve müdahaleci habercilikten kaçınmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

MUSK'TAN YORUM YOK

Musk, St. Clair'in iddiası ile ilgili herhangi bir yorum yapmdı. Sosyal medya Clair'in iddialarıyla çalkalanırken Musk, X hesabında farklı konularda paylaşım yapmaya devam etti.

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13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

St. Clair ise sosyal medyada destekçilerine teşekkür etti ve platformdan çıkış yapacağını söylerken "Tüm samimiyetimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Keşke bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmeseydim. Çocuklar gazeteciler için yasak olmalı. Ailemle vakit geçireceğim ve bir süreliğine oyundan uzak kalacağım." Dedi.

13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

DOĞRUYSA 13. ÇOCUK

Eğer Clair'in iddiası doğrulanırsa bebek, Musk'ın dört ayrı kadından olan 13. çocuğu olacak.

13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

Tesla CEO'sunun, ilk eşi Justine Wilson'dan beş çocuğu var; ilk önce ikizleri Vivian ve Griffin, ardından üçüzleri Kai, Saxon ve Damian dünyaya geldi.

13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

Pop yıldızı Grimes ile Musk'ın, Beyaz Saray'da babasıyla birlikte görülen küçük X, kızı Exa Dark Siderael ve oğlu Techno Mechanicus olmak üzere üç çocuğu var.

Musk ve Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'in ayrıca Strider ve Azure adında ikizleri var.

13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

ÇALIŞANLARI CİNSEL İLİŞKİYE Mİ ZORLUYOR?

Daha önce Elon Musk'ın SpaceX'te pek çok çalışanı ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Musk'ın kendisiyle ilişkiye giren kadınların konumunu yükselttiği ve hatta bazı kadın çalışanları ise kendisinden çocuk yapmaya zorladığı öne sürülmüştü.

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