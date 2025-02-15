13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

Musk, St. Clair'in iddiası ile ilgili herhangi bir yorum yapmdı. Sosyal medya Clair'in iddialarıyla çalkalanırken Musk, X hesabında farklı konularda paylaşım yapmaya devam etti.

St. Clair ise sosyal medyada destekçilerine teşekkür etti ve platformdan çıkış yapacağını söylerken "Tüm samimiyetimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Keşke bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmeseydim. Çocuklar gazeteciler için yasak olmalı. Ailemle vakit geçireceğim ve bir süreliğine oyundan uzak kalacağım." Dedi.

Eğer Clair'in iddiası doğrulanırsa bebek, Musk'ın dört ayrı kadından olan 13. çocuğu olacak.

Tesla CEO'sunun, ilk eşi Justine Wilson'dan beş çocuğu var; ilk önce ikizleri Vivian ve Griffin, ardından üçüzleri Kai, Saxon ve Damian dünyaya geldi.

Pop yıldızı Grimes ile Musk'ın, Beyaz Saray'da babasıyla birlikte görülen küçük X, kızı Exa Dark Siderael ve oğlu Techno Mechanicus olmak üzere üç çocuğu var.

Musk ve Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'in ayrıca Strider ve Azure adında ikizleri var.