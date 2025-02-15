13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

Sosyal medya fenomeni, Ashley St. Clair ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi ve milyarder Elon Musk'ın çocuğunu doğurduğunu iddia etti.
ELON MUSK HAKKINDA BOMBA İDDİA
31 yaşındaki fenomen Clair, cuma gecesi X hesabından yaptığı paylaşımda, 5 ay önce Elon Musk'ın çocuğunu doğurduğunu iddia etti.
"BEŞ AY ÖNCE DOĞURDUM, BABASI ELON MUSK"
Clair, X hesabından yaptığı paylaşımda "Beş ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Babası Elon Musk'tır" ifadesini kullandı.
"ZARLAR ATILDI"
Clair paylaşımında ayrıca Latince "zar atıldı" anlamına gelen "Alea lacta est" başlığına yer verirken gündeme damga vurdu.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ DUYURDU
St. Clair, "Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamadım ancak son günlerde magazin medyasının, yol açacağı zarara aldırmadan bunu yapmayı planladığı ortaya çıktı. Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesine izin vermeyi amaçlıyorum. Bu nedenle, medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini ve müdahaleci habercilikten kaçınmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
MUSK'TAN YORUM YOK
Musk, St. Clair'in iddiası ile ilgili herhangi bir yorum yapmdı. Sosyal medya Clair'in iddialarıyla çalkalanırken Musk, X hesabında farklı konularda paylaşım yapmaya devam etti.
St. Clair ise sosyal medyada destekçilerine teşekkür etti ve platformdan çıkış yapacağını söylerken "Tüm samimiyetimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Keşke bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmeseydim. Çocuklar gazeteciler için yasak olmalı. Ailemle vakit geçireceğim ve bir süreliğine oyundan uzak kalacağım." Dedi.
DOĞRUYSA 13. ÇOCUK
Eğer Clair'in iddiası doğrulanırsa bebek, Musk'ın dört ayrı kadından olan 13. çocuğu olacak.
Tesla CEO'sunun, ilk eşi Justine Wilson'dan beş çocuğu var; ilk önce ikizleri Vivian ve Griffin, ardından üçüzleri Kai, Saxon ve Damian dünyaya geldi.
Pop yıldızı Grimes ile Musk'ın, Beyaz Saray'da babasıyla birlikte görülen küçük X, kızı Exa Dark Siderael ve oğlu Techno Mechanicus olmak üzere üç çocuğu var.
Musk ve Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'in ayrıca Strider ve Azure adında ikizleri var.
ÇALIŞANLARI CİNSEL İLİŞKİYE Mİ ZORLUYOR?
Daha önce Elon Musk'ın SpaceX'te pek çok çalışanı ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Musk'ın kendisiyle ilişkiye giren kadınların konumunu yükselttiği ve hatta bazı kadın çalışanları ise kendisinden çocuk yapmaya zorladığı öne sürülmüştü.