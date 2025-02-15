Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

Gazze'de ateşkes kapsamında altıncı esir takası yapıldı.
Hamas Han Yunus'ta 3 İsrailli esiri teslim ederken esirlerden birine verilen hediye dikkat çekti.
GAZZE'DE ALTINCI ESİR TAKASI
Hamas'ın silahlı kanadı el Kassam Tugayları, İsrail ile esir takasının altıncı turunda Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'u Kızılhaç'a teslim etti.
KASSAM TUGAYLARINDAN İSRAİLLİ ESİRE MESAJ DOLU HEDİYE
Kassam Tugayları'nın takas sırasında İsrailli esirlerden birine verdiği hediye dikkat çekti.
"ZAMAN TÜKENİYOR"
Kassam Tugayları, Yair Horn'a, üzerinde esirlerden Matan Tsengauker ve annesinin fotoğrafının bulunduğu ve "zaman tükeniyor" yazılı kum saati hediye etti.