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Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

Gazze'nin Han Yunus kentinde Hamas ve İsrail arasında altıncı esir takası yapılırken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrailli esirlerden birine verdiği hediye dikkat çekti. Kassam Tugayları, esirlerden Yair Horn'a verdikleri hediye ile Tel Aviv'e kritik bir mesaj gönderdi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:59 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 14:02
Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

Gazze'de ateşkes kapsamında altıncı esir takası yapıldı.

Gazze'de 6. esir takası!

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

Hamas Han Yunus'ta 3 İsrailli esiri teslim ederken esirlerden birine verilen hediye dikkat çekti.

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

GAZZE'DE ALTINCI ESİR TAKASI

Hamas'ın silahlı kanadı el Kassam Tugayları, İsrail ile esir takasının altıncı turunda Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'u Kızılhaç'a teslim etti.

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

KASSAM TUGAYLARINDAN İSRAİLLİ ESİRE MESAJ DOLU HEDİYE

Kassam Tugayları'nın takas sırasında İsrailli esirlerden birine verdiği hediye dikkat çekti.

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

"ZAMAN TÜKENİYOR"

Kassam Tugayları, Yair Horn'a, üzerinde esirlerden Matan Tsengauker ve annesinin fotoğrafının bulunduğu ve "zaman tükeniyor" yazılı kum saati hediye etti.

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

İşte Gazze'de esir takasından kareler...

CANLI | Gazzede 6. takas! Hamas 3 İsrailli esiri teslim etti! Filistinli esirler Ramallahta

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

İşte Gazze'de esir takasından kareler...

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

İşte Gazze'de esir takasından kareler...

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

İşte Gazze'de esir takasından kareler...

Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

İşte Gazze'de esir takasından kareler...