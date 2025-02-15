Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor

Gazze 'de ateşkes kapsamında altıncı esir takası yapıldı.

GAZZE'DE ALTINCI ESİR TAKASI

Hamas'ın silahlı kanadı el Kassam Tugayları, İsrail ile esir takasının altıncı turunda Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'u Kızılhaç'a teslim etti.