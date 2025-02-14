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Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’den gündeme damga vuran paylaşım: Filistin Filistinlilerindir

İsrail'in Filistin'deki soykırımına karşı sessiz kalmayan dünyaca ünlü Filistin asıllı manken Bella Hadid, bu kez de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin ilhakına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Hadid, "Filistin Filistinlilerindir" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:05
Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’den gündeme damga vuran paylaşım: Filistin Filistinlilerindir

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepki gösteren dünyaca ünlü Filistin asıllı manken Bella Hadid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma çıkışına karşı da sesiz kalmadı.

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’den gündeme damga vuran paylaşım: Filistin Filistinlilerindir

Hadid, Instagram hesabından yaptığı Filistin paylaşımı ile gündeme damga vurdu.

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’den gündeme damga vuran paylaşım: Filistin Filistinlilerindir

Hadid, Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelen karpuz şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin Filistinlilerindir" yazılı bir el fotoğrafı paylaştı.

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’den gündeme damga vuran paylaşım: Filistin Filistinlilerindir

Hadid fotoğrafı "Hep böyleydi ve hep böyle olacak" notu ile paylaştı.

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’den gündeme damga vuran paylaşım: Filistin Filistinlilerindir

Ünlü manken paylaşımında ayrıca, şu ifadelere yer verdi:

"Topraktaki kökler, kanımızdaki kökler, kalbimizin kökleri, Filistin kültürünün kökleri, soylarının ve tarihinin kökleri; bunlar derin köklerdir. Kimsenin, asla, götüremeyeceği köklerdir. Güç, para, kişi fark etmez"

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’den gündeme damga vuran paylaşım: Filistin Filistinlilerindir

"İstedikleri gibi gelip gitme özgürlüğünü hak ediyorlar. Atalarının yüzlerce yıldır üzerinde yaşadığı, sevdiği, ailelerini ve toplumlarını kurduğu topraklara bağlı kalmayı hak ediyorlar. Korku, aşağılanma ya da işgal altında kalmamalılar."