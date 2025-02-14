Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’den gündeme damga vuran paylaşım: Filistin Filistinlilerindir

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze 'deki soykırımına karşı tepki gösteren dünyaca ünlü Filistin asıllı manken Bella Hadid , ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma çıkışına karşı da sesiz kalmadı.

Hadid, Instagram hesabından yaptığı Filistin paylaşımı ile gündeme damga vurdu.

Hadid, Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelen karpuz şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin Filistinlilerindir" y azılı bir el fotoğrafı paylaştı.

Hadid fotoğrafı "Hep böyleydi ve hep böyle olacak" notu ile paylaştı.