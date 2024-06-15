Elon Musk hakkında bomba iddia! Teşhircilikle suçlanmıştı bu kez sert kayaya çarptı: Çalışanlarını kendisinden çocuk yapmaya zorluyor

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk hakkındaki bomba iddia gündemi salladı. Geçmişte bir çalışanı tarafından teşhircilikle suçlanan Musk'ın SpaceX'te pek çok çalışanı ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Musk'ın kendisiyle ilişkiye giren kadınların konumunu yükselttiği ve hatta bazı kadın çalışanları ise kendisinden çocuk yapmaya zorladığı öne sürüldü. İşte, Musk'ın ilişkiye girdiği kadınlarla mesajlaşmaları ve SpaceX'te yaşananlara ilişkin tüm detaylar…