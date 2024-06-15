Elon Musk hakkında bomba iddia! Teşhircilikle suçlanmıştı bu kez sert kayaya çarptı: Çalışanlarını kendisinden çocuk yapmaya zorluyor

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk hakkındaki bomba iddia gündemi salladı. Geçmişte bir çalışanı tarafından teşhircilikle suçlanan Musk'ın SpaceX'te pek çok çalışanı ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Musk'ın kendisiyle ilişkiye giren kadınların konumunu yükselttiği ve hatta bazı kadın çalışanları ise kendisinden çocuk yapmaya zorladığı öne sürüldü. İşte, Musk'ın ilişkiye girdiği kadınlarla mesajlaşmaları ve SpaceX'te yaşananlara ilişkin tüm detaylar…
Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Daha önce özel jette bir çalışanını teşhircilik ile rahatsız eden Musk'ın çok sayıda çalışanı ile ilişkiye girdiği öne sürüldü.
Elon Musk'ın Space X şirketinde stajyerlik yapan ve üniversiteyi bitirdikten kısa bir süre sonra işe alınan çalışanlarla cinsel ilişkiye girdiği ve çalışanlardan birini çocuk yapmaya zorladığı iddia edildi.
STAJYERLE SEVGİLİ OLDU YÖNETİCİ YAPTI
Wall Street Journal Musk'ın şirkete stajyer olarak giren bir çalışan ile ilişkiye girdiğini öne sürdü. İddiaya göre Musk ile stajyer ilk kez 2010'lu yılların başında genç kız mühendislik okurken tanışıyor. WSJ'ye göre Musk ve stajyer, kadının Musk'a şirketi nasıl geliştirebileceğine dair fikirler sunmasının ardından yemeğe çıkıyor.