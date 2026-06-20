Galatasaray'dan 10+4 kontenjanı için 35 milyon euroluk forvet transferi
Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, forvet takviyesi için sürpriz bir isme yöneldi. Listedeki yeni isim, FC Nantes forması giyen Matthis Albine. Fransız ekibi 23 yaşındaki golcünün ayrılması adına 35 milyon euro talep ediyor. İşte detaylar...
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Fransa Ligue 1'de oynayan Matthis Abline için transfer çalışmaları başlattı.
- Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray, genç ve potansiyelli isimlere yöneliyor.
- Fransız basını, Matthis Abline'ın Galatasaray'ın yanı sıra Crystal Palace ve Sunderland'in de ilgisini çektiğini belirtti.
- FC Nantes, Matthis Abline için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
- Matthis Abline, geçen sezon Nantes formasıyla 34 maçta 8 gol ve 7 asistle 15 gole katkı sağladı.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Fransa Ligue 1'e yöneldi. Sarı-kırmızılıların, Nantes forması giyen genç golcü Matthis Abline için dev bir operasyon başlattığı öne sürüldü.
OKAN BURUK'TAN ONAY
Üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadro kurmak için genç ve potansiyelli isimlere yöneldiği belirtiliyor.
HEDEF MATTHIS ABLINE
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Matthis Abline transferi için harekete geçti. 23 yaşındaki santrfor, son dönemde Ligue 1'in yükselen yıldızları arasında gösterilirken Avrupa'nın birçok kulübünün de radarına girmiş durumda.
İNGİLİZLER DE TAKİPTE
Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Crystal Palace ve Sunderland'in de oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Nantes'ın oyuncu için yüksek bir bonservis talep ettiği ifade edildi.
NANTES'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO
Fransız ekibi FC Nantes'ın genç yıldız için yaklaşık 35 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Bu rakamın karşılanması halinde Abline, Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabilir.
SEZON PERFORMANSI
Matthis Abline, geride kalan sezonda Nantes formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç golcü bu maçlarda 8 gol ve 7 asist üreterek takımına 15 gole doğrudan katkı sağladı. Hızı, hareketliliği ve hücumdaki çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Fransız forvetin transferiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.