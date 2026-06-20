Galatasaray'dan 10+4 kontenjanı için 35 milyon euroluk forvet transferi

Matthis Abline 23 yaşında İNGİLİZLER DE TAKİPTE Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Crystal Palace ve Sunderland'in de oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Nantes'ın oyuncu için yüksek bir bonservis talep ettiği ifade edildi.

FC Nantes Matthis Abline için 35 milyon euro istiyor NANTES'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO Fransız ekibi FC Nantes'ın genç yıldız için yaklaşık 35 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Bu rakamın karşılanması halinde Abline, Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabilir.