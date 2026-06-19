Galatasaray'da orta saha seviye atlayacak! Boudaoui hamlesi
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir takip ettiği Hicham Boudaoui için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, devre arasında reddedilen 15 milyon euroluk teklifini Nice yönetimine bir kez daha sunduğu öne sürüldü.
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- Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için 15 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı.
- 26 yaşındaki futbolcu merkez orta saha, ön libero ve iç orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor.
- Nice, maaş bütçesinde rahatlama sağlamak ve yaz transfer operasyonları için kaynak oluşturmak amacıyla oyuncu satışlarına sıcak bakıyor.
- Aston Villa, Brighton ve Bundesliga'dan bazı kulüpler de Boudaoui'yi takip ediyor.
- Boudaoui geçen sezon Nice formasıyla 32 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Yeni sezonda hem Süper Lig'deki şampiyonluk serisini sürdürmeyi hem de Avrupa arenasında daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui için yeniden girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
BOUDAOUI İÇİN TEKLİF MASADA
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, geçtiğimiz kış transfer döneminde de gündemine aldığı Cezayirli futbolcu için Nice ile yeniden temasa geçti. Devre arasında yapılan görüşmelerde sonuç alınamazken, sarı-kırmızılıların o dönemde reddedilen 15 milyon euroluk bonservis teklifini bir kez daha Fransız kulübünün önüne koyduğu belirtildi. Yönetimin, transferi tamamlayabilmek adına görüşmelerini yoğunlaştırdığı ifade edildi.
26 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve iç orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Boudaoui'nin, Okan Buruk'un oyun planına uygun isimlerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.
NICE'IN TAVRI DEĞİŞEBİLİR
Transfer sürecinde Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli detaylardan biri ise Nice'in mali planlaması olarak gösteriliyor. Fransız ekibinin maaş bütçesinde rahatlama sağlamak ve yaz dönemindeki transfer operasyonları için kaynak oluşturmak amacıyla oyuncu satışlarına daha sıcak baktığı kaydedildi. Bu nedenle Boudaoui'nin ayrılığına kulübün önceki döneme göre daha olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Galatasaray'ın transfer yarışında tek başına olmadığı da vurgulanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Brighton'ın yanı sıra Almanya Bundesliga'dan bazı kulüplerin de Cezayirli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Boudaoui, geride kalan sezonda Nice formasıyla tüm kulvarlarda 32 resmi karşılaşmada görev aldı ve takımına 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. Cezayir Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan deneyimli orta saha oyuncusunun geleceğine ilişkin kararın, turnuvanın tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.