Galatasaray'da orta saha seviye atlayacak! Boudaoui hamlesi

Aston Villa, Brighton ve Bundesliga'dan bazı kulüpler de Boudaoui'yi takip ediyor.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için 15 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı.

Yeni sezonda hem Süper Lig'deki şampiyonluk serisini sürdürmeyi hem de Avrupa arenasında daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray Boudaoui'yi istiyor

BOUDAOUI İÇİN TEKLİF MASADA

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, geçtiğimiz kış transfer döneminde de gündemine aldığı Cezayirli futbolcu için Nice ile yeniden temasa geçti. Devre arasında yapılan görüşmelerde sonuç alınamazken, sarı-kırmızılıların o dönemde reddedilen 15 milyon euroluk bonservis teklifini bir kez daha Fransız kulübünün önüne koyduğu belirtildi. Yönetimin, transferi tamamlayabilmek adına görüşmelerini yoğunlaştırdığı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve iç orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Boudaoui'nin, Okan Buruk'un oyun planına uygun isimlerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.