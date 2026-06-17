Galatasaray'dan Virgil Van Dijk'a mesaj: "Senin yerin burası"
Galatasaray, yeni sezon öncesi savunma hattında önemli bir değişime hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen Virgil van Dijk için transfer planı şekillenirken, Davinson Sanchez’in olası ayrılığı bu sürecin kilit noktası olarak öne çıkıyor.
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- Galatasaray, Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ı transfer listesine aldı ve Şampiyonlar Ligi kadrosu için savunma hattına kazandırmayı hedefliyor.
- Teknik Direktör Okan Buruk, 34 yaşındaki Hollandalı stoperin tecrübesi ve liderlik özellikleriyle takıma katkı sağlamasını istiyor.
- Galatasaray yönetimi, yabancı oyuncu kontenjanı için kadroda değişiklik yapmayı planlıyor ve Davinson Sanchez için gelen teklifleri değerlendirecek.
- Kolombiyalı stoper Sanchez için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine başlanması bekleniyor.
- Sanchez'in ayrılığı durumunda oluşacak bütçe ve kontenjan avantajıyla Van Dijk transferi için harekete geçilmesi planlanıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken savunma hattı için ses getirecek bir ismi gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Rams Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin kaptanı Virgil van Dijk'ı transfer listesine dahil etti.
30 Eylül 2025'te oynanan karşılaşmada Rams Park'taki atmosfer İngiliz basınında geniş yankı uyandırırken, Hollandalı savunmacının da Galatasaray taraftarının oluşturduğu ortamdan etkilendiği belirtilmişti.
Sezonun tamamlanmasının ardından Liverpool'da kadro yapılanmasına gidilmesi ve Van Dijk'ın geleceğine ilişkin ortaya çıkan ayrılık iddiaları, transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.
SAVUNMADA YENİ DÖNEM PLANI
Teknik Direktör Okan Buruk'un, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle ön plana çıkan Van Dijk'ı kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Savunma hattına yalnızca kaliteli bir oyuncu değil, aynı zamanda saha içinde takımı yönlendirebilecek bir karakter kazandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda önemli bir plan hazırladı.
Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanı ve mali dengeyi koruyabilmek adına kadroda bazı değişikliklere gitmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Davinson Sanchez için gelecek tekliflerin masaya yatırılması bekleniyor.
SANCHEZ GİDERSE HEDEF VAN DIJK
Galatasaray cephesi, Kolombiyalı stoper için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine sıcak bakıyor. Yönetimin, Sanchez'in ayrılığı durumunda oluşacak bütçeyi ve kontenjan avantajını kullanarak Virgil van Dijk transferi için harekete geçmeyi planladığı ifade ediliyor.
34 yaşındaki Hollandalı savunmacının transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray savunmasının yeni lideri olması beklenirken, takım içindeki deneyimi ve kaptanlık geçmişiyle önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda savunma hattındaki bu senaryoyu yakından takip ediyor.