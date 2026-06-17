Galatasaray'dan Virgil Van Dijk'a mesaj: "Senin yerin burası"

Sanchez'in ayrılığı durumunda oluşacak bütçe ve kontenjan avantajıyla Van Dijk transferi için harekete geçilmesi planlanıyor.

Kolombiyalı stoper Sanchez için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, yabancı oyuncu kontenjanı için kadroda değişiklik yapmayı planlıyor ve Davinson Sanchez için gelen teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray, Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ı transfer listesine aldı ve Şampiyonlar Ligi kadrosu için savunma hattına kazandırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Rams Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin kaptanı Virgil van Dijk'ı transfer listesine dahil etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken savunma hattı için ses getirecek bir ismi gündemine aldı.

Van Dijk Dünya Kupası'na golle başladı

SAVUNMADA YENİ DÖNEM PLANI

Teknik Direktör Okan Buruk'un, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle ön plana çıkan Van Dijk'ı kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Savunma hattına yalnızca kaliteli bir oyuncu değil, aynı zamanda saha içinde takımı yönlendirebilecek bir karakter kazandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda önemli bir plan hazırladı.

Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanı ve mali dengeyi koruyabilmek adına kadroda bazı değişikliklere gitmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Davinson Sanchez için gelecek tekliflerin masaya yatırılması bekleniyor.