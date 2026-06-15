Galatasaray'a tangocu kanat! İmzası transfere bağlı

Emiliano Buendia bu sezon tabelayı 20 kez değiştirdi

RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir performans ortaya koyan Buendia, forma giydiği 54 resmi karşılaşmada 11 gol ve 9 asist üretti.

Hem 10 numara hem de kanat bölgelerinde görev yapabilen tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Aston Villa ile olan sözleşmesi ise Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.