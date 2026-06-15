Galatasaray'a tangocu kanat! İmzası transfere bağlı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emiliano Buenda ile ilgileniyor. Sarı kırmızılıların imza attırabilmesi için Aston Villa'nın Crysencio Jilbert Sylverio Cirro Summerville'yi kadrosuna katması gerekiyor. İngiliz ekibi yüklü bir bonservisi de gözden çıkardı. İşte detaylar...
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- Galatasaray, Emiliano Buendia'nın transferi için Aston Villa'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.
- Aston Villa, Crysencio Summerville için 50 milyon euro bütçe ayırarak transfer girişiminde bulundu.
- Summerville transferinin gerçekleşmesi halinde Aston Villa'nın Emiliano Buendia'nın ayrılığına izin verebileceği iddia edildi.
- Geçen sezon Buendia, 54 maçta 11 gol ve 9 asistle dikkat çekti ve piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirlendi.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için hücum hattına yaratıcı bir oyuncu eklemeyi hedefliyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kanat takviyesi için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Emiliano Buendia'nın geleceğiyle ilgili İngiltere'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ASTON VILLA'DA SUMMERVILLE HAMLESİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, Crysencio Summerville transferi için ciddi bir bütçe ayırdı. Premier Lig ekibinin, West Ham United forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.
West Ham'ın bu rakama olumlu yaklaşması halinde transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor.
BUENDIA'NIN YOLU AÇILABİLİR
Summerville transferinin tamamlanması durumunda Aston Villa'nın kadro planlamasında değişikliğe gitmesi ve Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Emiliano Buendia için ayrılık kapısını aralaması bekleniyor.
Bu gelişme, Arjantinli yıldız için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın elini güçlendirebilir.
RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir performans ortaya koyan Buendia, forma giydiği 54 resmi karşılaşmada 11 gol ve 9 asist üretti.
Hem 10 numara hem de kanat bölgelerinde görev yapabilen tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Aston Villa ile olan sözleşmesi ise Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
CİMBOM HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, hücum hattına yaratıcılığı yüksek bir oyuncu kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Emiliano Buendia'nın, sarı-kırmızılıların transfer listesindeki önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor.
İngiliz ekibinin Summerville transferindeki hamleleri, Buendia dosyasının seyrini doğrudan etkileyebilir.