Fildişi Sahili - Ekvador | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda futbol heyecanı sürüyor. Süper Lig'den birçok ismin bulunduğu Fildişi Sahili, Ekvador ile kozlarını paylaşıyor. Singo, Oulai, Agbadaou, Fofana ve Operi formasını giydiği Filler, 3 puanla başlamak amacında. Fildişi Sahili - Ekvador maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Curaçao ile karşılaşacak.
- Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez finallerde mücadele etti.
- Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 4 kez finallerde mücadele etti.
- Fildişi Sahili ve Ekvador'un Dünya Kupası kadroları açıklandı.
- Fildişi Sahili ve Ekvador'un Dünya Kupası maç takvimleri belirlendi.
Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Curaçao ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
Fildişi Sahili - Ekvador maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Singo, Agbadou, Konan, Fofana, Kessie, Toure, Pepe, Diomande, Wahi.
Ekvador: Galindez, Minda, Ordonez, Pacho, Hincapie, Vite, Caicedo, Franco, Plata, Yeboah, Valencia.
FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez finallerde mücadele etti.
İlk kez 2006 yılında Almanya'da düzenlenen organizasyonda boy gösteren Afrika temsilcisi, Arjantin ve Hollanda'nın yer aldığı zorlu grupta mücadele etti. Sırbistan-Karadağ karşısında galibiyet elde etmesine rağmen grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
2010 Dünya Kupası'nda da güçlü rakiplerle eşleşen Fildişi Sahili, Brezilya ve Portekiz'in bulunduğu grupta üst tura yükselmeyi başaramadı. Afrika temsilcisi, grubu bir kez daha 3. sırada tamamladı.
Son Dünya Kupası deneyimini 2014 yılında yaşayan Fildişi Sahili, Kolombiya, Yunanistan ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. Son maçta Yunanistan'a mağlup olan Fildişi Sahili, bir kez daha son 16 turunun kapısından döndü.
Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fildişi Sahili, rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.
Afrika futbolunun son 20 yıldaki en güçlü jenerasyonlarından birine sahip olmasına rağmen Didier Drogba, Yaya Toure, Kolo Toure ve Gervinho gibi yıldızlarla Dünya Kupası'nda gruptan çıkma başarısı gösteremeyen Fildişi Sahili, 2026 turnuvasında bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor.
FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN KADROSU
Kaleci: Yahia Fofana, Alban Lafont, Mohamed Kone
Defans: Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka
Orta saha: Christ Inao Oulaï, Seko Fofana, Parfait Guiagon, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Mickael Seri
Forvet: Yan Diomande, Bazoumana Toure, Amad Diallo, Simon Adingra, Nicolas Pepe, Evan Guessand, Ange-Yoan Bonny, Elye Wahi, Oumar Diakite
MAÇ TAKVİMİ
20 Haziran Cumartesi: 23.00 Almanya-Fildişi Sahili (Toronto Stadı-Toronto)
25 Haziran Perşembe: 23.00 Curaçao-Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı-Philadelphia)
EKVADOR'UN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 4 kez finallerde mücadele etti.
İlk Dünya Kupası deneyimini 2002 yılında yaşayan Güney Amerika temsilcisi, turnuvaya grup aşamasında veda etti. Ancak Ekvador'un en başarılı Dünya Kupası performansı 2006 Almanya'da geldi. Polonya ve Kosta Rika'yı mağlup ederek son 16 turuna yükselen Ekvador, burada İngiltere'ye 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.
2014 Brezilya Dünya Kupası'nda yeniden sahne alan Ekvador, Fransa, İsviçre ve Honduras'ın yer aldığı grupta üçüncü sırada kalarak eleme aşamasına yükselemedi.
2022 Katar Dünya Kupası'nda ise turnuvanın açılış maçında ev sahibi Katar'ı mağlup ederek dikkat çeken Ekvador, Hollanda ve Senegal'in bulunduğu grupta son hafta aldığı sonuçla son 16 turunun dışında kaldı.
Dünya Kupası tarihinde toplam 13 karşılaşmaya çıkan Ekvador, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Güney Amerika ekibi rakip fileleri 14 kez havalandırırken kalesinde de 14 gol gördü.
Son yıllarda genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Ekvador, 2026 Dünya Kupası'nda 2006'daki son 16 turu başarısını aşarak tarihinin en iyi derecesine ulaşmayı hedefliyor.
DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (A.E Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito)
Defans: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (PSG), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro)
Orta saha: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk)
Forvet: Enner Valencia (Pachua), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atletico Mineiro), John Yeboah (Venezia), Kevin Rodriguez (Union SG), Jordy Caicedo (Atlas), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart)
MAÇ TAKVİMİ
21 Haziran Pazar: 03.00 Ekvador-Curaçao (Kansas Şehir Stadı-Kansas)
25 Haziran Perşembe: 23.00 Ekvador-Almanya (New York New Jersey Stadı-New York)
İsveç ile Tunus kozlarını paylaşacak
Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı