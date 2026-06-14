Fildişi Sahili - Ekvador | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 4 kez finallerde mücadele etti.

Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez finallerde mücadele etti.

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FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez finallerde mücadele etti.

İlk kez 2006 yılında Almanya'da düzenlenen organizasyonda boy gösteren Afrika temsilcisi, Arjantin ve Hollanda'nın yer aldığı zorlu grupta mücadele etti. Sırbistan-Karadağ karşısında galibiyet elde etmesine rağmen grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

2010 Dünya Kupası'nda da güçlü rakiplerle eşleşen Fildişi Sahili, Brezilya ve Portekiz'in bulunduğu grupta üst tura yükselmeyi başaramadı. Afrika temsilcisi, grubu bir kez daha 3. sırada tamamladı.

Son Dünya Kupası deneyimini 2014 yılında yaşayan Fildişi Sahili, Kolombiya, Yunanistan ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. Son maçta Yunanistan'a mağlup olan Fildişi Sahili, bir kez daha son 16 turunun kapısından döndü.

Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fildişi Sahili, rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.

Afrika futbolunun son 20 yıldaki en güçlü jenerasyonlarından birine sahip olmasına rağmen Didier Drogba, Yaya Toure, Kolo Toure ve Gervinho gibi yıldızlarla Dünya Kupası'nda gruptan çıkma başarısı gösteremeyen Fildişi Sahili, 2026 turnuvasında bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor.