Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya Newcastle United talip

Wilfried Singo, geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 29 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.

Singo'nun Galatasaray ile sözleşmesinde bu sezon için 55 milyon euroluk çıkış maddesi bulunduğu iddia ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili forması giyen Singo, turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki savunmacı, Ekvador karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünün asistini yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Wilfired Singo birçok takımın gündeminde

AVRUPA DEVLERİ DE İZLİYOR

Wilfried Singo'yu yalnızca Newcastle United'ın değil, İtalya temsilcisi Napoli ve Alman devi Borussia Dortmund'un da Dünya Kupası boyunca takip edeceği öne sürüldü.

GALATASARAY TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, Dünya Kupası sonrasında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Galatasaray ile sözleşmesinde bu sezon için geçerli olduğu iddia edilen 55 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Singo'nun geleceği, turnuva sonrasında netlik kazanabilir.