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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya Newcastle United talip

Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekibi Newcastle United, Fildişi Sahilli yıldızı yakından takip ediyor.

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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya Newcastle United talip
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  • Wilfried Singo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla Ekvador'a karşı oynanan maçta asist yaparak dikkat çekti.
  • Newcastle United, Napoli ve Borussia Dortmund'un Singo'yu Dünya Kupası boyunca izleyeceği bildirildi.
  • Galatasaray yönetimi, Dünya Kupası sonrasında Singo için gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
  • Singo'nun Galatasaray ile sözleşmesinde bu sezon için 55 milyon euroluk çıkış maddesi bulunduğu iddia ediliyor.
  • Wilfried Singo, geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 29 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili forması giyen Singo, turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki savunmacı, Ekvador karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünün asistini yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Wilfired Singo birçok takımın gündemindeWilfired Singo birçok takımın gündeminde

AVRUPA DEVLERİ DE İZLİYOR

Wilfried Singo'yu yalnızca Newcastle United'ın değil, İtalya temsilcisi Napoli ve Alman devi Borussia Dortmund'un da Dünya Kupası boyunca takip edeceği öne sürüldü.

GALATASARAY TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, Dünya Kupası sonrasında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Galatasaray ile sözleşmesinde bu sezon için geçerli olduğu iddia edilen 55 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Singo'nun geleceği, turnuva sonrasında netlik kazanabilir.

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SEZON PERFORMANSI

Wilfried Singo, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev aldı. Başarılı savunmacı bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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