Victor Osimhen için daha önce PSG yine devreye girmiş ancak Napoli'den alamamıştı PSG'NİN PLANINDA KİLİT ROL PSG'nin, hücum hattında yaşanması muhtemel ayrılıklar sonrası üst düzey bir forvet transferi yapmak istediği biliniyor. Özellikle Gonçalo Ramos ile ilgili gelişmeler, Osimhen hamlesini daha kritik hale getirdi. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yaratabilecek, fizik gücü yüksek ve bitiriciliği üst düzey bir golcü arıyor.

Victor Osimhen Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldi OSIMHEN PROFİLİ PSG'YE UYUYOR Victor Osimhen, fizik gücü, agresif oyunu ve ceza sahası etkinliğiyle PSG'nin aradığı profile birebir uyuyor. Daha önce Fransa'da Lille OSC forması giymesi de adaptasyon açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.