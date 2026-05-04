CANLI YAYIN
Geri

PSG’den Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon euroluk teklif

PSG, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için resmi temaslara başladı. Fransız devinin 75 milyon euro önerdiği iddia edilirken sarı-kırmızılılar “artırın” mesajı verdi. Cimbom, golcü oyuncudan çok memnun olduğu için tok satıcı rolünde. Bu nedenle de ucuz bir fiyatla bırakmayı düşünmüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PSG’den Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon euroluk teklif
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için 75 milyon euro civarında resmi teklif iletti.
  • Galatasaray yönetimi PSG'nin teklifine 'artırın' mesajı vererek daha yüksek bonservis beklentisi içinde olduğunu bildirdi.
  • Victor Osimhen bu sezon 32 resmi maçta 20 gol ve 8 asist kaydetti.
  • PSG, hücum hattını yeniden yapılandırmak için Osimhen'i transfer listesinin ilk sırasına aldı.
  • Galatasaray'ın Osimhen'i satma zorunluluğu bulunmaması pazarlık gücünü artırıyor.

Avrupa transfer piyasasının en sıcak dosyalarından biri haline gelen Victor Osimhen için dev bir hamle geldi. Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın golcüsü için resmi temaslarını hızlandırdı.

PSG HAREKETE GEÇTİ

Yeni sezonda hücum hattını yeniden yapılandırmak isteyen PSG, Osimhen'i listenin ilk sırasına aldı. Fransız devinin, Nijeryalı yıldız için Galatasaray'a teklif ilettiği öne sürüldü.

Victor Osimhen attığı gollerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor

75 MİLYON EURO DETAYI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre iki kulüp arasında konuşulan rakam 75 milyon euro seviyesinde. PSG'nin bu teklifinin, oyuncunun mevcut performansı ve piyasa değeri göz önüne alındığında güçlü bir başlangıç olduğu değerlendiriliyor.

Galatasaray'ın Victor Osimhen için beklentisi en az 150 milyon euro

GALATASARAY'DAN NET MESAJ

Sarı-kırmızılılar ise gelen teklife temkinli yaklaştı. Yönetimin, PSG'ye "artırın" mesajı verdiği ve daha yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Osimhen'i satma zorunluluğunun bulunmaması, pazarlık gücünü ciddi şekilde artırıyor.

Victor Osimhen için daha önce PSG yine devreye girmiş ancak Napoli'den alamamıştı

PSG'NİN PLANINDA KİLİT ROL

PSG'nin, hücum hattında yaşanması muhtemel ayrılıklar sonrası üst düzey bir forvet transferi yapmak istediği biliniyor. Özellikle Gonçalo Ramos ile ilgili gelişmeler, Osimhen hamlesini daha kritik hale getirdi.

Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yaratabilecek, fizik gücü yüksek ve bitiriciliği üst düzey bir golcü arıyor.

Victor Osimhen Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldi

OSIMHEN PROFİLİ PSG'YE UYUYOR

Victor Osimhen, fizik gücü, agresif oyunu ve ceza sahası etkinliğiyle PSG'nin aradığı profile birebir uyuyor. Daha önce Fransa'da Lille OSC forması giymesi de adaptasyon açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Victor Osimhen Napoli'den transfer edilmişti

SEZON PERFORMANSIYLA ZİRVEDE

Bu sezon 32 resmi maçta 20 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Osimhen, Avrupa'nın en formda forvetleri arasında yer alıyor.

Bu istatistikler, oyuncuyu transfer piyasasının en değerli isimlerinden biri haline getirdi.

TRANSFER KOLAY OLMAYACAK

Galatasaray cephesi, yalnızca PSG'den değil Avrupa'nın farklı liglerinden gelecek teklifleri de değerlendirmeye hazır. Ancak sarı-kırmızılılar, oyuncunun gerçek piyasa değerinin altında bir satışa kesinlikle sıcak bakmıyor.

PSG'nin transferi sonuçlandırabilmesi için teklifini ciddi şekilde yükseltmesi gerekiyor.

Dursun Özbek yönetimdeki ekibini teslim etti! İşte listedeki isimler
SONRAKİ HABER

Dursun Özbek yönetimdeki ekibini teslim etti! İşte listedeki isimler

 Galatasaray'a 16 gol atan yıldız! Yeni transfer Bundesliga'dan
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray'ın hedefi Amiri

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler