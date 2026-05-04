Avrupa transfer piyasasının en sıcak dosyalarından biri haline gelen Victor Osimhen için dev bir hamle geldi. Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın golcüsü için resmi temaslarını hızlandırdı.
PSG HAREKETE GEÇTİ
Yeni sezonda hücum hattını yeniden yapılandırmak isteyen PSG, Osimhen'i listenin ilk sırasına aldı. Fransız devinin, Nijeryalı yıldız için Galatasaray'a teklif ilettiği öne sürüldü.
75 MİLYON EURO DETAYI
İspanyol basınında yer alan haberlere göre iki kulüp arasında konuşulan rakam 75 milyon euro seviyesinde. PSG'nin bu teklifinin, oyuncunun mevcut performansı ve piyasa değeri göz önüne alındığında güçlü bir başlangıç olduğu değerlendiriliyor.
GALATASARAY'DAN NET MESAJ
Sarı-kırmızılılar ise gelen teklife temkinli yaklaştı. Yönetimin, PSG'ye "artırın" mesajı verdiği ve daha yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın Osimhen'i satma zorunluluğunun bulunmaması, pazarlık gücünü ciddi şekilde artırıyor.
PSG'NİN PLANINDA KİLİT ROL
PSG'nin, hücum hattında yaşanması muhtemel ayrılıklar sonrası üst düzey bir forvet transferi yapmak istediği biliniyor. Özellikle Gonçalo Ramos ile ilgili gelişmeler, Osimhen hamlesini daha kritik hale getirdi.
Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yaratabilecek, fizik gücü yüksek ve bitiriciliği üst düzey bir golcü arıyor.
OSIMHEN PROFİLİ PSG'YE UYUYOR
Victor Osimhen, fizik gücü, agresif oyunu ve ceza sahası etkinliğiyle PSG'nin aradığı profile birebir uyuyor. Daha önce Fransa'da Lille OSC forması giymesi de adaptasyon açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.
SEZON PERFORMANSIYLA ZİRVEDE
Bu sezon 32 resmi maçta 20 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Osimhen, Avrupa'nın en formda forvetleri arasında yer alıyor.
Bu istatistikler, oyuncuyu transfer piyasasının en değerli isimlerinden biri haline getirdi.
TRANSFER KOLAY OLMAYACAK
Galatasaray cephesi, yalnızca PSG'den değil Avrupa'nın farklı liglerinden gelecek teklifleri de değerlendirmeye hazır. Ancak sarı-kırmızılılar, oyuncunun gerçek piyasa değerinin altında bir satışa kesinlikle sıcak bakmıyor.
PSG'nin transferi sonuçlandırabilmesi için teklifini ciddi şekilde yükseltmesi gerekiyor.
