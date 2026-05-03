Galatasaray'da yaz transfer dönemi öncesi orta saha planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan üst düzey bir ismi kadroya katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
ORTA SAHAYA ÜST DÜZEY HAMLE
Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri Fabián Ruiz oldu. Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol orta saha için sarı-kırmızılıların şartları zorladığı iddia edildi.
Teknik kapasitesi, oyun kurulumundaki rolü ve pas kalitesiyle öne çıkan Ruiz, Galatasaray'ın merkez orta saha hedefleri arasında üst sıralarda yer alıyor.
TRANSFER İHTİMALİ MASADA
PSG'de rotasyonun önemli parçalarından biri olan Fabián Ruiz'in geleceği belirsizliğini koruyor. Son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle forma süresi düşen İspanyol oyuncunun durumu, transfer açısından fırsat olarak değerlendiriliyor.
Galatasaray cephesi, bu belirsizliği avantaja çevirmek istiyor.
ATLETICO MADRID DE DEVREDE
Fabián Ruiz için tek talip Galatasaray değil. Atlético Madrid'in de oyuncuyu uzun süredir takip ettiği biliniyor. Bu durum, transfer sürecinde rekabetin artmasına neden oluyor.
PSG'NİN TAVRI KRİTİK
Fransız ekibi, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olsa da düşük bonservisli bir ayrılığa sıcak bakmıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transferi sonuçlandırabilmesi için güçlü bir mali paket sunması gerekecek.
YAZ DÖNEMİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda orta sahada kaliteyi artıracak bir hamle yapmak istiyor. Fabián Ruiz transferi de bu doğrultuda öne çıkan dosyalardan biri haline geldi.
Taraflar arasındaki gelişmelerin yaz transfer döneminde hız kazanması bekleniyor.