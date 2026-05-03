CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray transferde büyük oynuyor! PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz için 40 milyon euro

Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek için Paris Saint-Germain’in İspanyol yıldızı Fabian Ruiz’i yeniden gündemine aldı. Transferde PSG’nin tavrı belirleyici olacak. Ayrıca Atletico Madrid bu süreçte Aslan'ın en yakın rakibi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray transferde büyük oynuyor! PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz için 40 milyon euro
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, Paris Saint-Germain'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Fabián Ruiz'i transfer etmek için çalışma başlattı.
  • PSG'de son dönemde sakatlık nedeniyle forma süresi düşen Ruiz'in geleceği belirsizliğini koruyor.
  • Atlético Madrid da Fabián Ruiz'i uzun süredir takip ediyor ve transfer için rekabet artıyor.
  • PSG, oyuncu için düşük bonservisli bir ayrılığa sıcak bakmıyor ve güçlü mali paket bekliyor.
  • Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda orta sahada kaliteyi artırmak istiyor.

Galatasaray'da yaz transfer dönemi öncesi orta saha planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan üst düzey bir ismi kadroya katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ORTA SAHAYA ÜST DÜZEY HAMLE

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri Fabián Ruiz oldu. Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol orta saha için sarı-kırmızılıların şartları zorladığı iddia edildi.

Teknik kapasitesi, oyun kurulumundaki rolü ve pas kalitesiyle öne çıkan Ruiz, Galatasaray'ın merkez orta saha hedefleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Fabian Ruiz'in yaşadığı sakatlık sonrası peformansı da düştü

TRANSFER İHTİMALİ MASADA

PSG'de rotasyonun önemli parçalarından biri olan Fabián Ruiz'in geleceği belirsizliğini koruyor. Son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle forma süresi düşen İspanyol oyuncunun durumu, transfer açısından fırsat olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray cephesi, bu belirsizliği avantaja çevirmek istiyor.

Fabian Ruiz'in geleceği konusundaki kararı PSG verecek

ATLETICO MADRID DE DEVREDE

Fabián Ruiz için tek talip Galatasaray değil. Atlético Madrid'in de oyuncuyu uzun süredir takip ettiği biliniyor. Bu durum, transfer sürecinde rekabetin artmasına neden oluyor.

PSG'NİN TAVRI KRİTİK

Fransız ekibi, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olsa da düşük bonservisli bir ayrılığa sıcak bakmıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transferi sonuçlandırabilmesi için güçlü bir mali paket sunması gerekecek.

Fabian Ruiz için Atletico Madrid de devrede

YAZ DÖNEMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda orta sahada kaliteyi artıracak bir hamle yapmak istiyor. Fabián Ruiz transferi de bu doğrultuda öne çıkan dosyalardan biri haline geldi.

Taraflar arasındaki gelişmelerin yaz transfer döneminde hız kazanması bekleniyor.

Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya tarihe teklif: 50 milyon euro!
SONRAKİ HABER

Galatasaray'dan tarihi teklif

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler