PSG, oyuncu için düşük bonservisli bir ayrılığa sıcak bakmıyor ve güçlü mali paket bekliyor.

Atlético Madrid da Fabián Ruiz'i uzun süredir takip ediyor ve transfer için rekabet artıyor.

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri Fabián Ruiz oldu. Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol orta saha için sarı-kırmızılıların şartları zorladığı iddia edildi.

PSG'de rotasyonun önemli parçalarından biri olan Fabián Ruiz'in geleceği belirsizliğini koruyor. Son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle forma süresi düşen İspanyol oyuncunun durumu, transfer açısından fırsat olarak değerlendiriliyor.

Fabian Ruiz'in geleceği konusundaki kararı PSG verecek

ATLETICO MADRID DE DEVREDE

Fabián Ruiz için tek talip Galatasaray değil. Atlético Madrid'in de oyuncuyu uzun süredir takip ettiği biliniyor. Bu durum, transfer sürecinde rekabetin artmasına neden oluyor.

PSG'NİN TAVRI KRİTİK

Fransız ekibi, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olsa da düşük bonservisli bir ayrılığa sıcak bakmıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transferi sonuçlandırabilmesi için güçlü bir mali paket sunması gerekecek.