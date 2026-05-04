Galatasaray'da sezon sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi kritik gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ
Asil listede Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan ve Özen Kuzu yer aldı.
Yedek listede ise Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz ve Ömer Sarıgül bulunuyor.
SEÇİME TEK ADAY GİRECEK
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Dursun Özbek dışında adaylık başvurusu yapılmadığını açıkladı. Adaylık sürecinin tamamlandığını belirten Derkan, Özbek'in tek aday olması nedeniyle oy pusulasının kırmızı renkte olacağını duyurdu.
SEÇİM TARİHİ BELLİ
Galatasaray'ın olağan seçim toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.
Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.