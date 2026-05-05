Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Orta saha hattında alternatifleri artırmak isteyen yönetim, rotayı Almanya'ya çevirdi.
Bu doğrultuda 1. FSV Mainz 05 forması giyen Nadiem Amiri listeye eklendi.
MALİYET ARAŞTIRILIYOR
29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Galatasaray yönetimi, Amiri transferinin mali şartlarını detaylı şekilde inceliyor.
OKAN BURUK KARARSIZ
Transfer sürecindeki en kritik detay ise teknik direktörün yaklaşımı oldu. Edinilen bilgilere göre Okan Buruk, Amiri transferine henüz onay vermedi.
Bu durum, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici olacak.
YÖNETİM İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER VAR
Galatasaray yönetiminde bazı isimlerin Amiri transferi için hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşündüğü ifade ediliyor. Ancak teknik heyetin tam onayı alınmadan resmi adım atılmayacak.