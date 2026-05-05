Galatasaray yönetiminde bazı isimler Amiri transferi için hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşünürken, teknik heyetin onayı bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Orta saha hattında alternatifleri artırmak isteyen yönetim, rotayı Almanya'ya çevirdi.

Nadiem Amiri'nin sözleşmesi 2028'de bitiyor

OKAN BURUK KARARSIZ

Transfer sürecindeki en kritik detay ise teknik direktörün yaklaşımı oldu. Edinilen bilgilere göre Okan Buruk, Amiri transferine henüz onay vermedi.

Bu durum, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici olacak.