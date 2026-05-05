Galatasaray'a 16 gol atan yıldız! Yeni transfer Bundesliga'dan

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar, Almanya'da forma giyen 29 yaşındaki Nadiem Amiri'yi renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

  • Galatasaray, 1. FSV Mainz 05'te forma giyen 29 yaşındaki Nadiem Amiri'yi transfer listesine aldı ve mali şartlarını inceliyor.
  • Teknik direktör Okan Buruk, Nadiem Amiri transferine henüz onay vermedi.
  • Galatasaray yönetiminde bazı isimler Amiri transferi için hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşünürken, teknik heyetin onayı bekleniyor.
  • Nadiem Amiri'nin yaz transfer döneminde 1. FSV Mainz 05'ten ayrılma ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Orta saha hattında alternatifleri artırmak isteyen yönetim, rotayı Almanya'ya çevirdi.

Bu doğrultuda 1. FSV Mainz 05 forması giyen Nadiem Amiri listeye eklendi.

Nadiem Amiri gol katkısıyla dikkat çekiyor

MALİYET ARAŞTIRILIYOR

29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Galatasaray yönetimi, Amiri transferinin mali şartlarını detaylı şekilde inceliyor.

Nadiem Amiri'nin sözleşmesi 2028'de bitiyor

OKAN BURUK KARARSIZ

Transfer sürecindeki en kritik detay ise teknik direktörün yaklaşımı oldu. Edinilen bilgilere göre Okan Buruk, Amiri transferine henüz onay vermedi.

Bu durum, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

Nadiem Amiri'nin piyasa değeri 17 milyon euro

YÖNETİM İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Galatasaray yönetiminde bazı isimlerin Amiri transferi için hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşündüğü ifade ediliyor. Ancak teknik heyetin tam onayı alınmadan resmi adım atılmayacak.

