Galatasaray'ın Portakal savaşı! Transfer için rakip Manchester United

Galatasaray, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners için transfer sürecini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların Hollandalı orta saha için 35 milyon euro seviyesinde teklif hazırladığı iddia edildi.

  • Galatasaray, Juventus'ta forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde teklif hazırladı.
  • Juventus, geçen sezon transfer ettiği Koopmeiners'i satış listesine aldı ancak yaptığı yatırımı karşılayacak bir bedel bekliyor.
  • Manchester United da Koopmeiners'i yakından takip ediyor ve transfer yarışında Galatasaray'ın rakibi konumunda bulunuyor.
  • Koopmeiners bu sezon Juventus'ta 42 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti, attığı iki golün her ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı geldi.
  • 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro civarında olup Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki önemli isimlerden biri Juventus forması giyen Teun Koopmeiners oldu.

KOOPMEINERS SATIŞ LİSTESİNDE

Hollandalı orta saha, Juventus'a transferinin ardından beklenen etkiyi tam olarak gösteremedi. Torino ekibinin, yaz transfer döneminde oyuncuyu satılabilir isimler arasında değerlendirdiği öne sürüldü.

Teun Koopmeiners AZ Alkmaar alt yapısından yetişti

GALATASARAY TEKLİF HAZIRLADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Koopmeiners için ciddi adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde teklif hazırladığı iddia edildi.

JUVENTUS YATIRIMINI KURTARMAK İSTİYOR

Juventus cephesi ise oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. İtalyan devinin, Koopmeiners için gelecek teklifin kulübün yaptığı yatırımı karşılamasını şart koştuğu belirtiliyor.

Transferin kaderini kulüpler arasındaki pazarlıklar ve oyuncunun kariyer tercihi belirleyecek.

Teun Koopmeiners Hollanda Milli Takımı forması da giyiyor

MANCHESTER UNITED DA DEVREDE

Koopmeiners için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu ifade edildi. İngiliz ekibinin oyuncuyu yakından takip etmesi, transfer yarışında rekabeti artırıyor.

ASLAN SÜRECİ HIZLANDIRDI

Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'daki rakiplerinin önüne geçmek için süreci hızlandırdı. Galatasaray'ın transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği ve Juventus ile yapılacak pazarlıklara hazırlandığı belirtiliyor.

Teun Koopmeiners 6, 8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor

GALATASARAY'A ATTIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKTİ

Teun Koopmeiners bu sezon Juventus formasıyla 42 maçta görev aldı. Hollandalı orta saha, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Koopmeiners'in bu sezon attığı iki golün de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı gelmesi, sarı-kırmızılı taraftarların oyuncuyu daha yakından takip etmesine neden oldu.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Koopmeiners'in Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz için 40 milyon euro
