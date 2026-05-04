Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki önemli isimlerden biri Juventus forması giyen Teun Koopmeiners oldu.
KOOPMEINERS SATIŞ LİSTESİNDE
Hollandalı orta saha, Juventus'a transferinin ardından beklenen etkiyi tam olarak gösteremedi. Torino ekibinin, yaz transfer döneminde oyuncuyu satılabilir isimler arasında değerlendirdiği öne sürüldü.
GALATASARAY TEKLİF HAZIRLADI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Koopmeiners için ciddi adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde teklif hazırladığı iddia edildi.
JUVENTUS YATIRIMINI KURTARMAK İSTİYOR
Juventus cephesi ise oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. İtalyan devinin, Koopmeiners için gelecek teklifin kulübün yaptığı yatırımı karşılamasını şart koştuğu belirtiliyor.
Transferin kaderini kulüpler arasındaki pazarlıklar ve oyuncunun kariyer tercihi belirleyecek.
MANCHESTER UNITED DA DEVREDE
Koopmeiners için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu ifade edildi. İngiliz ekibinin oyuncuyu yakından takip etmesi, transfer yarışında rekabeti artırıyor.
ASLAN SÜRECİ HIZLANDIRDI
Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'daki rakiplerinin önüne geçmek için süreci hızlandırdı. Galatasaray'ın transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği ve Juventus ile yapılacak pazarlıklara hazırlandığı belirtiliyor.
GALATASARAY'A ATTIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKTİ
Teun Koopmeiners bu sezon Juventus formasıyla 42 maçta görev aldı. Hollandalı orta saha, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Koopmeiners'in bu sezon attığı iki golün de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı gelmesi, sarı-kırmızılı taraftarların oyuncuyu daha yakından takip etmesine neden oldu.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Koopmeiners'in Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.