Teun Koopmeiners 6, 8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor

GALATASARAY'A ATTIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKTİ

Teun Koopmeiners bu sezon Juventus formasıyla 42 maçta görev aldı. Hollandalı orta saha, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Koopmeiners'in bu sezon attığı iki golün de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı gelmesi, sarı-kırmızılı taraftarların oyuncuyu daha yakından takip etmesine neden oldu.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Koopmeiners'in Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.