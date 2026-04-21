Son olarak 3 Mart tarihinde 2-1 kazanılan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Günay, Kaan ve Nhaga, 8 resmi müsabakanın ardından Gençlerbirliği karşısında 11'de başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan Osimhen, 35 gün sonra Okan Buruk tarafından kadroya alındı.

Kupadaki RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.

Wilfried Singo savunmadaki yerini aldı

23 NİSAN KUTLAMASI RAMS PARK'TA YAPILDI

RAMS Park'ta karşılaşma öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ekranlarda ve sarı-kırmızılı oyuncuların ısınmada giydiği tişörtlerde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazdı.

Ayrıca iki takımın oyuncuları sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde açtıkları pankartlarla bayramı kutladı.

GALATASARAY RETRO FORMA İLE SAHADA

Galatasaraylı futbolcular, bu sezon satışa sunulan retro formalarla mücadele etti.

Oyuncular, 1980-1981 sezonundan ilham alınan formalarla Gençlerbirliği karşısına çıktı.