CANLI YAYIN
Geri

Aslan'a büyük şok! Galatasaray Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilip ZTK'dan elendi

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı İstanbul'da devam etti. Süper Lig'in lideri Galatasaray, hafta sonunda yendiği Gençlerbirliği'ne bu kez evinde 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Park'ta Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
  • Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı iki maçı da kazandı.
  • Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 13 resmi maçta yenilmedi.
  • Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.
  • Galatasaray, Gençlerbirliği'ne karşı son 5 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve elendi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 51. dakikada Fıratcan Üzüm açtı. 83'te ise Adama Traore skoru 2-0 olarak tayin etti.

Bu skorla Alkaralar adını yarı finale yazdırdı. Kırmız siyahlı ekibin rakibi, Samsunspor - Trabzonspor maçının galibi olacak.

GOLLER

Galatasaray - Gençlerbirliği: 0-1 | Fıratcan Üzüm

Galatasaray - Gençlerbirliği: 0-2 | Adama Traore

OKAN BURUK'TAN DEV ROTASYON

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Ankara temsilcisiyle son oynadıkları müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakaya Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Mario Lemina, Renato Nhaga, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang ve Mauro Icardi ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakada forma giyen Sallai, Sanchez, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz'ı yedek oturturken, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara'yı kadroya almadı.

OSIMHEN 35 GÜN SONRA

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra kadroda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan Osimhen, 35 gün sonra Okan Buruk tarafından kadroya alındı.

GÜNAY, KAAN VE NHAGA 8 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaraylı oyunculardan Günay Güvenç, Kaan Ayhan ile Renato Nhaga, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Son olarak 3 Mart tarihinde 2-1 kazanılan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Günay, Kaan ve Nhaga, 8 resmi müsabakanın ardından Gençlerbirliği karşısında 11'de başladı.

AHMED KUTUCU KUPADA YİNE İLK 11'DE

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.

Kupadaki RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.

Wilfried Singo savunmadaki yerini aldı

23 NİSAN KUTLAMASI RAMS PARK'TA YAPILDI

RAMS Park'ta karşılaşma öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ekranlarda ve sarı-kırmızılı oyuncuların ısınmada giydiği tişörtlerde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazdı.

Ayrıca iki takımın oyuncuları sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde açtıkları pankartlarla bayramı kutladı.

GALATASARAY RETRO FORMA İLE SAHADA

Galatasaraylı futbolcular, bu sezon satışa sunulan retro formalarla mücadele etti.

Oyuncular, 1980-1981 sezonundan ilham alınan formalarla Gençlerbirliği karşısına çıktı.

Galatasarayın yeni transferi Süper Ligden! İkinci maskeli golcü yoldaGalatasarayın yeni transferi Süper Ligden! İkinci maskeli golcü yolda
Galatasaray'ın yeni transferi Süper Lig'den! İkinci maskeli golcü yolda

Galatasaray yetiştiriyor Fenerbahçe alıyor! Çağrı Hakan Balta'dan sonra Berk Kızıldemir
SONRAKİ HABER

G.Saray yetiştiriyor F.Bahçe alıyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler