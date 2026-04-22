Fenerbahçe ile Galatasaray arasında altyapı oyuncuları üzerinden yaşanan rekabet, yeni bir transfer iddiasıyla yeniden gündeme geldi. İddialara göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray altyapısında forma giyen Berk Kızıldemir ile anlaşma sağladı.
SÖZLEŞME DETAYI
2006 doğumlu orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve bu süreç sonrası Fenerbahçe'ye katılacağı ifade edildi. Bir süredir Galatasaray'da kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin netleştiği öne sürüldü.
REKABET YENİDEN GÜNDEMDE
Bu gelişme, iki kulüp arasında daha önce yaşanan altyapı transfer tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Fenerbahçe'nin, Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalamasının ardından Galatasaray, usulsüzlük iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.