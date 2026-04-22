Galatasaray yetiştiriyor Fenerbahçe alıyor! Çağrı Hakan Balta'dan sonra Berk Kızıldemir

Fenerbahçe’nin, Galatasaray altyapısında forma giyen Berk Kızıldemir ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Genç oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor. Kanarya daha önce eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta'yı da renklerine katmıştı.

  • Fenerbahçe, Galatasaray altyapısında oynayan 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Kızıldemir ile anlaşma sağladı.
  • 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve ardından Fenerbahçe'ye katılacak.
  • Berk Kızıldemir bir süredir Galatasaray'da kadro dışı bırakılıyor.
  • Galatasaray daha önce Fenerbahçe'nin Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalaması nedeniyle TFF'ye usulsüzlük başvurusunda bulunmuştu.
  • İki kulüp arasında altyapı oyuncuları üzerinden yaşanan rekabet yeni transfer iddiasıyla tekrar gündeme geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında altyapı oyuncuları üzerinden yaşanan rekabet, yeni bir transfer iddiasıyla yeniden gündeme geldi. İddialara göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray altyapısında forma giyen Berk Kızıldemir ile anlaşma sağladı.

Çağrı Halan Balta ve Berk Kızıldemir.
SÖZLEŞME DETAYI

2006 doğumlu orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve bu süreç sonrası Fenerbahçe'ye katılacağı ifade edildi. Bir süredir Galatasaray'da kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin netleştiği öne sürüldü.

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkıyor.
REKABET YENİDEN GÜNDEMDE

Bu gelişme, iki kulüp arasında daha önce yaşanan altyapı transfer tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Fenerbahçe'nin, Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalamasının ardından Galatasaray, usulsüzlük iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Almanlardan Fenerbahçe'yi üzen haber! Kim Min Jae ayrılmayacak
