Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da Günay Güvenç, yediği ikinci gol sonrası taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Tecrübeli file bekçisi maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Galatasaray'ın 2-0 mağlup olarak kupaya veda ettiği gecede Günay Güvenç'in yaşadığı duygusal anlar akşama damga vurdu.TEPKİ 83. DAKİKADA GELDİ
Karşılaşmanın 83. dakikasında Samed'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Traore, topu boş ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
Bu golün ardından RAMS Park tribünleri tecrübeli kaleciye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, top Günay Güvenç'e her geldiğinde ıslık ve yuhalamayla reaksiyon verdi.
MAÇ SONU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Mücadelenin sona ermesinin ardından Günay Güvenç büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli file bekçisi maç bitiminde gözyaşlarına hakim olamadı.
Karşılaşmanın ardından taraftarların yanına giden Günay Güvenç'in özür dilediği görüldü. Duygusal anlar yaşayan kaleciyi takım arkadaşları teselli etti.