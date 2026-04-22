Takım arkadaşları duygusal anlar yaşayan Günay Güvenç'i teselli etti.

Günay Güvenç maç sonunda gözyaşlarına boğuldu ve taraftarlara özür dilemek için tribünlere gitti.

Galatasaray taraftarları, hatalı gol sonrası Günay Güvenç'e ıslık ve yuhalama yaparak tepki gösterdi.

Kaleci Günay Güvenç, 83. dakikada Samed'in köşe vuruşunda topu elinden sektirdi ve Traore boş kaleye golü attı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da Günay Güvenç, yediği ikinci gol sonrası taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Tecrübeli file bekçisi maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Galatasaray'ın 2-0 mağlup olarak kupaya veda ettiği gecede Günay Güvenç'in yaşadığı duygusal anlar akşama damga vurdu.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Samed'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Traore, topu boş ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.