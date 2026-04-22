Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç Gençlerbirliği maçı sonrası ağladı

Turkuvaz Medya'dan yayınlanmaya devam eden Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci çeyrek final maçı heyecanı yaşandı. Galatasaray, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Sarı kırmızılıların deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, taraftarların gösterdiği tepkilerin ardından sahayı hüngür hüngür ağlayarak terk etti.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
  • Kaleci Günay Güvenç, 83. dakikada Samed'in köşe vuruşunda topu elinden sektirdi ve Traore boş kaleye golü attı.
  • Galatasaray taraftarları, hatalı gol sonrası Günay Güvenç'e ıslık ve yuhalama yaparak tepki gösterdi.
  • Günay Güvenç maç sonunda gözyaşlarına boğuldu ve taraftarlara özür dilemek için tribünlere gitti.
  • Takım arkadaşları duygusal anlar yaşayan Günay Güvenç'i teselli etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da Günay Güvenç, yediği ikinci gol sonrası taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Tecrübeli file bekçisi maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Günay Güvenç yediği hatalı gol yüzünden gözyaşlarına boğuldu!

Günay Güvenç performansıyla hayal kırıklığı yarattı

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Galatasaray'ın 2-0 mağlup olarak kupaya veda ettiği gecede Günay Güvenç'in yaşadığı duygusal anlar akşama damga vurdu.

TEPKİ 83. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmanın 83. dakikasında Samed'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Traore, topu boş ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Günay Güvenç sahayı ağlayarak terk etti

Bu golün ardından RAMS Park tribünleri tecrübeli kaleciye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, top Günay Güvenç'e her geldiğinde ıslık ve yuhalamayla reaksiyon verdi.

MAÇ SONU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mücadelenin sona ermesinin ardından Günay Güvenç büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli file bekçisi maç bitiminde gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmanın ardından taraftarların yanına giden Günay Güvenç'in özür dilediği görüldü. Duygusal anlar yaşayan kaleciyi takım arkadaşları teselli etti.

