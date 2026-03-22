Fernando Muslera'dan Galatasaray ve Türkiye açıklaması! "Bir gün döneceğim"

Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı’na geri dönüşüyle birlikte yaptığı açıklamalarda hem kariyerine hem de Galatasaray’a dair dikkat çeken sözler kullandı. Estudiantes forması giyen deneyimli file bekçisi, milli davetten büyük mutluluk duyduğunu söylerken Galatasaray ve Türkiye ile ilgili ifadeleriyle de gündem oldu. Deneyimli eldiven, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye geri döneceğini söyledi.

Fernando Muslera'dan Galatasaray ve Türkiye açıklaması! "Bir gün döneceğim"
  • Galatasaray'ın 39 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera, yaklaşık 4 yıl sonra Uruguay Milli Takımı'nın İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.
  • Muslera, beşinci kez Dünya Kupası'nda yer alma hedefini açıklayarak bunun kendisi ve çocukları için büyük bir gurur kaynağı olacağını belirtti.
  • Deneyimli kaleci, Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü, 14 yıl boyunca burada yaşadığını ve iki çocuğunun da burada doğduğunu söyledi.
  • Muslera, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye döneceğini açık şekilde dile getirdi.
  • Muslera, Uruguay Milli Takımı kalecisi Sergio Rochet ile çok iyi anlaştıklarını ve takıma elinden geldiğince katkı sağlamak için bulunduğunu ifade etti.

39 yaşındaki kaleci, Uruguay Milli Takımı'nın İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Bu kararla birlikte Fernando Muslera, yaklaşık 4 yıl sonra yeniden milli takıma döndü.

Fernando Muslera'dan Galatasaray ve Türkiye açıklaması! "Bir gün döneceğim"-2

MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞÜNÜ DEĞERLENDİRDİ

Fernando Muslera, milli takıma yeniden davet edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Deneyimli kaleci, geçen dört yıl içinde hem kişisel hayatında hem de düşünce yapısında önemli değişimler yaşadığını ifade etti. Bu sürecin kendisine yeni kapılar açtığını vurguladı.

Fernando Muslera'dan Galatasaray ve Türkiye açıklaması! "Bir gün döneceğim"-3

DÜNYA KUPASI HEDEFİNİ AÇIKLADI

Tecrübeli eldiven, beşinci kez Dünya Kupası'nda yer alma isteğini de dile getirdi. Adını Uruguay futbol tarihine yazdırmanın hem kendisi hem de çocukları için büyük bir gurur kaynağı olacağını belirten Muslera, bu hedefin gerçekleşmesi halinde tarif edilemez bir mutluluk yaşayacağını söyledi.

Fernando Muslera'dan Galatasaray ve Türkiye açıklaması! "Bir gün döneceğim"-4

ROCHET SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın kalecilerinden Sergio Rochet ile ilişkisine dair de konuştu. Takıma elinden geldiğince katkı sağlamak için bulunduğunu söyleyen deneyimli isim, Rochet ile çok iyi anlaştıklarını ifade etti. Uruguay kalesinin iyi şekilde korunmasının en önemli konu olduğunu vurguladı.

Fernando Muslera'dan Galatasaray ve Türkiye açıklaması! "Bir gün döneceğim"-5

GALATASARAY VE TÜRKİYE MESAJI

Muslera'nın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Galatasaray ve Türkiye ile ilgili sözleri oldu. Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü dile getiren deneyimli kaleci, 14 yıl boyunca burada yaşadığını ve iki çocuğunun da burada doğduğunu söyledi. Muslera, hem Galatasaray'a hem de ülkeye çok şey borçlu olduğunu ifade etti.

Fernando Muslera'dan Galatasaray ve Türkiye açıklaması! "Bir gün döneceğim"-6

"GERİ DÖNECEĞİM" DEDİ

Fernando Muslera, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye döneceğini açık şekilde dile getirdi. Galatasaray ve Türkiye ile kurduğu güçlü bağa vurgu yapan deneyimli file bekçisinin bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

