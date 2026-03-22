Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın kalecilerinden Sergio Rochet ile ilişkisine dair de konuştu. Takıma elinden geldiğince katkı sağlamak için bulunduğunu söyleyen deneyimli isim, Rochet ile çok iyi anlaştıklarını ifade etti. Uruguay kalesinin iyi şekilde korunmasının en önemli konu olduğunu vurguladı.

GALATASARAY VE TÜRKİYE MESAJI

Muslera'nın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Galatasaray ve Türkiye ile ilgili sözleri oldu. Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü dile getiren deneyimli kaleci, 14 yıl boyunca burada yaşadığını ve iki çocuğunun da burada doğduğunu söyledi. Muslera, hem Galatasaray'a hem de ülkeye çok şey borçlu olduğunu ifade etti.