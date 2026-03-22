39 yaşındaki kaleci, Uruguay Milli Takımı'nın İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Bu kararla birlikte Fernando Muslera, yaklaşık 4 yıl sonra yeniden milli takıma döndü.
MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞÜNÜ DEĞERLENDİRDİ
Fernando Muslera, milli takıma yeniden davet edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Deneyimli kaleci, geçen dört yıl içinde hem kişisel hayatında hem de düşünce yapısında önemli değişimler yaşadığını ifade etti. Bu sürecin kendisine yeni kapılar açtığını vurguladı.
DÜNYA KUPASI HEDEFİNİ AÇIKLADI
Tecrübeli eldiven, beşinci kez Dünya Kupası'nda yer alma isteğini de dile getirdi. Adını Uruguay futbol tarihine yazdırmanın hem kendisi hem de çocukları için büyük bir gurur kaynağı olacağını belirten Muslera, bu hedefin gerçekleşmesi halinde tarif edilemez bir mutluluk yaşayacağını söyledi.
ROCHET SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın kalecilerinden Sergio Rochet ile ilişkisine dair de konuştu. Takıma elinden geldiğince katkı sağlamak için bulunduğunu söyleyen deneyimli isim, Rochet ile çok iyi anlaştıklarını ifade etti. Uruguay kalesinin iyi şekilde korunmasının en önemli konu olduğunu vurguladı.
GALATASARAY VE TÜRKİYE MESAJI
Muslera'nın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Galatasaray ve Türkiye ile ilgili sözleri oldu. Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü dile getiren deneyimli kaleci, 14 yıl boyunca burada yaşadığını ve iki çocuğunun da burada doğduğunu söyledi. Muslera, hem Galatasaray'a hem de ülkeye çok şey borçlu olduğunu ifade etti.
"GERİ DÖNECEĞİM" DEDİ
Fernando Muslera, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye döneceğini açık şekilde dile getirdi. Galatasaray ve Türkiye ile kurduğu güçlü bağa vurgu yapan deneyimli file bekçisinin bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.