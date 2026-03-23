Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, hücum hattının ardından savunma ve orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor. Orta alana en az iki transfer planlanırken, savunmada sol ayaklı bir stoper arayışı öne çıktı.



LİSTENİN İLK SIRASINDA

Galatasaray yönetiminin, daha önce de transfer etmek istediği Strahinja Pavlovic için yeniden girişimde bulunacağı belirtildi. Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp savunmacı için yaz transfer döneminde İtalya'ya resmi temas yapılması planlanıyor.

Sarı-kırmızılıların daha önce sunduğu kiralama ve 20 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif reddedilmişti. Bu kez Milan'ın oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep etmesi bekleniyor. Pavlovic, bu sezon 26 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.